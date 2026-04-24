Somalijczycy nie dotarli do Niemiec. Przemytnik wziął wynagrodzenie w kryptowalutach

Grzegorz Kluczyński
2026-04-24 14:11

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili kolejną próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Polską do Niemiec. Zatrzymano czterech mężczyzn podających się za Somalijczyków oraz 27-letniego obywatela Ukrainy, który za przewiezienie grupy otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach.

Somalijczycy zatrzymani przez Straż Graniczną

i

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Ujęci przed zachodnią granicą

Do interwencji doszło 20 kwietnia. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie namierzyli pojazd, którym poruszało się czterech dorosłych obywateli Somalii oraz ich 27-letni ukraiński kierowca. Obcokrajowcy nie dysponowali żadnymi dokumentami tożsamości, nie mieli prawa pobytu w Polsce i potwierdzili, że dostali się do naszego kraju nielegalnie od strony Litwy.

Zatrzymani przyznali, że zmierzali w stronę Niemiec. Mundurowym udało się jednak przerwać ten proceder jeszcze na terytorium Polski.

Polecany artykuł:

Polak przemycał nielegalnych migrantów. Usłyszał zarzuty, a Afgańczycy musieli …

Odesłani na terytorium Litwy

Migranci przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i zdecydowali się na dobrowolne poddanie się karze. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże skazał ich na karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, obciążając ich dodatkowo kosztami sądowymi.

22 kwietnia, zgodnie z procedurą readmisji, mężczyźni zostali przekazani z powrotem na Litwę – państwu, z którego mieli przybyć do Polski.

Przemytnik opłacony w kryptowalutach

Poważniejsze konsekwencje czekają kierowcę z Ukrainy. Z ustaleń śledztwa wynika, że 27-latek zorganizował nielegalny transport w zamian za zapłatę w wysokości 1000 dolarów, którą uregulowano w kryptowalutach. Mężczyzna również przyznał się do popełnionego przestępstwa i dobrowolnie poddał się karze.

Sąd skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, nałożył grzywnę w wysokości 20 tys. zł i zasądził zwrot kosztów postępowania. Na tym jednak sprawa się nie kończy.

Wydalenie i zakaz wjazdu do strefy Schengen

Szczeciński sąd zadecydował o umieszczeniu 27-letniego Ukraińca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, skąd zostanie on przymusowo wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał także zakaz wjazdu na terytorium państw strefy Schengen przez kolejne 5 lat.

Straż Graniczna zwraca uwagę, że dzięki wzmocnionym kontrolom w pobliżu zachodniej granicy jest to już kolejna udaremniona w ostatnim czasie próba nielegalnego przerzutu migrantów przez Polskę do Niemiec.

Czy dostaniesz się do straży granicznej? Takie pytania mogą pojawić się w teście
Pytanie 1 z 35
Co oznacza skrót PKW?
Kontrola na granicy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYT LUDZI
NIELEGALNI IMIGRANCI
CUDZOZIEMCY
STRAŻ GRANICZNA