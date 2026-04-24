Somalijczycy nie dotarli do Niemiec. Przemytnik wziął wynagrodzenie w kryptowalutach

Ujęci przed zachodnią granicą

Do interwencji doszło 20 kwietnia. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie namierzyli pojazd, którym poruszało się czterech dorosłych obywateli Somalii oraz ich 27-letni ukraiński kierowca. Obcokrajowcy nie dysponowali żadnymi dokumentami tożsamości, nie mieli prawa pobytu w Polsce i potwierdzili, że dostali się do naszego kraju nielegalnie od strony Litwy.

Zatrzymani przyznali, że zmierzali w stronę Niemiec. Mundurowym udało się jednak przerwać ten proceder jeszcze na terytorium Polski.

Odesłani na terytorium Litwy

Migranci przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i zdecydowali się na dobrowolne poddanie się karze. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże skazał ich na karę 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, obciążając ich dodatkowo kosztami sądowymi.

22 kwietnia, zgodnie z procedurą readmisji, mężczyźni zostali przekazani z powrotem na Litwę – państwu, z którego mieli przybyć do Polski.

Przemytnik opłacony w kryptowalutach

Poważniejsze konsekwencje czekają kierowcę z Ukrainy. Z ustaleń śledztwa wynika, że 27-latek zorganizował nielegalny transport w zamian za zapłatę w wysokości 1000 dolarów, którą uregulowano w kryptowalutach. Mężczyzna również przyznał się do popełnionego przestępstwa i dobrowolnie poddał się karze.

Sąd skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, nałożył grzywnę w wysokości 20 tys. zł i zasądził zwrot kosztów postępowania. Na tym jednak sprawa się nie kończy.

Wydalenie i zakaz wjazdu do strefy Schengen

Szczeciński sąd zadecydował o umieszczeniu 27-letniego Ukraińca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, skąd zostanie on przymusowo wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał także zakaz wjazdu na terytorium państw strefy Schengen przez kolejne 5 lat.

Straż Graniczna zwraca uwagę, że dzięki wzmocnionym kontrolom w pobliżu zachodniej granicy jest to już kolejna udaremniona w ostatnim czasie próba nielegalnego przerzutu migrantów przez Polskę do Niemiec.

