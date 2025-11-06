Mieszkańcy Pobierowa ruszyli na pomoc foczemu szczeniakowi

Mała foka została zauważona na plaży w Pobierowie przez turystów i mieszkańców już w środę, 5 listopada, a w czwartek – po konsultacji z ekspertami – podjęto decyzję o jej odłowieniu i przewiezieniu na rehabilitację. Akcja przebiegła sprawnie dzięki współpracy Straży Gminnej i Błękitnego Patrolu WWF.

Młody ssak trafił do Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, gdzie dochodzi do siebie.

"Ogromne podziękowania dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF za szybką i sprawną akcję! Trzymamy mocno kciuki, żeby nasza mała foczka po rehabilitacji znów mogła wrócić do Bałtyku"

- czytamy na facebookowym profilu Gminy Rewal.

Jak pomóc foce na plaży?

Służby przypominają, by w przypadku spotkania foki na plaży nie podchodzić do niej, nie płoszyć i natychmiast powiadomić Błękitny Patrol WWF pod numerem 795 536 009. Eksperci powiedzą jak się zachować i przyjadą na miejsce, by zadbać o bezpieczeństwo zwierzęcia.

Foki szare w Polsce

Foka szara jest największym gatunkiem foki występującym w Bałtyku – jej populacja liczy obecnie około 30–40 tysięcy osobników, a najliczniej spotykana jest w północnych rejonach morza, zwłaszcza w Zatoce Botnickiej i przy Wyspach Alandzkich.

Na przestrzeni XX wieku liczebność foki szarej w Bałtyku drastycznie spadła – z około 100 000 osobników na początku stulecia do zaledwie 3 000 w latach 70. XX wieku, głównie wskutek polowań i zanieczyszczeń środowiska. Dzięki międzynarodowym działaniom ochronnym od lat 80. populacja zaczęła się odbudowywać i dziś ponownie rośnie.

Na polskim wybrzeżu foki szare można spotkać sporadycznie, szczególnie w rejonie Ujścia Wisły, gdzie znajduje się ważne miejsce ich odpoczynku. Są objęte ścisłą ochroną, a obserwacje tych zwierząt zgłaszane są do Błękitnego Patrolu WWF i Stacji Morskiej w Helu.

