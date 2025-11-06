Jednodniowi turyści zapłacą za pobyt w kurorcie. Co otrzymają w zamian?

Dobrowolna opłata z korzyściami dla turystów

Pobranie karty turysty będzie dobrowolne, a jej uiszczenie przyniesie korzyści dla gości uzdrowiska. Na pomysł wprowadzenia cyfrowej karty turysty wpadł samorząd Świnoujścia.

Władze miasta zwracają uwagę na fakt, że osoby odwiedzający Świnoujście tylko na jeden dzień intensywnie korzystają z uroków i infrastruktury uzdrowiska, ale dotąd „nie są w żaden sposób objęci jakimkolwiek systemem zaangażowania w życie codzienne miasta”.

Zniżki i przywileje dla posiadaczy karty turysty

Opłata ma skutkować licznymi przywilejami dla turystów. Jak wyjaśniają pomysłodawcy, w zamian za uiszczenie „symbolicznej opłaty”, turyści otrzymają dostęp do „wszystkich aktywności karty, zniżek i bonifikat”. Będą mogli liczyć na zniżki w miejscach turystycznych, niektórych restauracjach i kawiarniach czy komunikacji autobusowej.

Samorząd Świnoujścia nie ustalił jeszcze wysokości opłaty. Zapewnia jednak, że będzie ona "symboliczna".

Opłata uzdrowiskowa dla dłużej przebywających turystów

Świnoujście ma status uzdrowiska. Zgodnie z ustawą obowiązuje tutaj opłata klimatyczna. Objęci są nią jednak wyłącznie turyści, którzy przebywają w kurorcie dłużej niż jeden dzień. Aktualnie wynosi ona 6,38 za dobę. Od 1 stycznia 2026 roku ma wzrosnąć do 6,67 zł za dobę. Opłata uzdrowiskowa jest pobierana przez hotele, pensjonaty i sanatoria, wraz z należnością za noclegi.

