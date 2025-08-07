Hulajnoga kontra tramwaj. Nastolatek cudem uniknął tragedii. Wszystko się nagrało!

W Szczecinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem tramwaju i hulajnogi elektrycznej.

Nastolatek wjechał pod tramwaj, prawdopodobnie nie słysząc dzwonka motorniczego z powodu słuchawek na uszach.

Tylko szczęście i szybka reakcja motorniczego zapobiegły tragedii, ale tramwaj wymaga kosztownej naprawy.

Czy miasto odzyska pieniądze za uszkodzony tramwaj? Sprawdź, co dalej z nastolatkiem!

Szczeciński magistrat opublikował w internecie film ze zdarzenia, do którego doszło w środę (6 sierpnia) około godz. 15 przy ul. Sikorskiego. Na nagraniu widać, jak wprost pod tramwaj, z dużą prędkością, wjeżdża nastolatek na hulajnodze elektrycznej. Centymetry lub ułamki sekund zdecydowały o tym, że nie doszło do tragedii. Po zderzeniu uszkodzona została przednia szyba i zderzak tramwaju.

- Na filmie tego dobrze nie widać, ale młodzieniec podróżował ze słuchawkami na uszach, prawdopodobnie dlatego nie zareagował na jadący tramwaj, mimo że motorniczy próbował ostrzec go dzwonkiem - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Co więcej, nastolatek złamał przepisy ruchu drogowego przejeżdżając przez przejście dla pieszych.

Jak informuje szczeciński magistrat, zdarzenie miało miejsce w środę (6 sierpnia) około godz. 15 przy ul. Sikorskiego w Szczecinie, na wysokości Wydziału Elektrycznego ZUT. Doszło tam do zderzenia tramwaju linii 10 z młodym mężczyzną przejeżdżającym przez przez przejście dla pieszych na hulajnodze.

- Kierujący hulajnogą 19-latek miał dużo szczęścia - wyszedł z tego cało, co w dużej mierze zawdzięcza motorniczemu, który szybko wyhamował - komentuje Urząd Miasta Szczecina.

- O dziwo bardziej ucierpiał tramwaj (zniszczona przednia szyba i zderzak). Naprawa przekroczy z pewnością 10 tysięcy złotych. Tramwaje Szczecińskie zamierzają wystąpić do sprawcy zdarzenia o zwrot poniesionych kosztów - czytamy we wpisie szczecińskich urzędników pod filmem. Poniżej nagranie ze zdarzenia.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin

