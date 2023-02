Po raz kolejny nie zdążyli. Absurdalna inwestycja bije wszelkie rekordy i wkurza szczecinian

Ta inwestycja ma szansę zapisać się w historii jako najbardziej nieudolna w historii Szczecina. Poszerzenie kilkusetmetrowego odcinka jezdni i przesunięcie ścieżki rowerowej i chodnika wydaje się być bardziej skomplikowaną operacją niż budowa tunelu pod Świną, która trwała krócej niż to "karkołomne" zadanie, które doprowadziło do wściekłości wielu mieszkańców Szczecina.

Prace przy poszerzeniu jezdni na ulicy Mieszka I, by ułatwić dojazd do sklepu sieci IKEA rozpoczęły się w październiku 2021 roku i miały potrwać do wiosny 2022 roku. Wycięto drzewa, rozkopano ścieżkę rowerową, a przy jezdni pojawił się znak ograniczenia prędkości do 30 km/h. Później ruch na placu budowy zamarł. Przez wiele miesięcy nie działo się zupełnie nic. Termin zakończenia prac przesuwał się, a mieszkańcy tracili cierpliwość. W październiku na rozgrzebanym placu budowy znów pojawiły się ekipy, jednak zarówno liczba pracowników jak i tempo prac nie były imponujące. Okazało się, że kolejny termin, czyli koniec października 2022 r., nie został dotrzymany. Podobnie było z kolejnym terminem, czyli końcem listopada.

Rozpoczął się 2023 rok, a inwestycja nadal nie doczekała się finału. Wszystko wskazywało na to, że pracownicy zejdą z placu budowy na przełomie stycznia i lutego. Pod koniec stycznia prace nawet nieco przyspieszyły... by znów zwolnić. Chodnik i droga dla rowerów wciąż są niekompletne, wjazd na teren sklepu IKEA wciąż jest niedokończony i nic nie wskazuje na to, że prace zakończą się w ciągu najlbiższych dni, a nawet tygodni.

Z powodu gigantycznych opóźnień na placu budowy, miasto zapowiadało naliczanie kar umownych. Jak tłumaczyła w styczniu na antenie Radia Szczecin Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, na konto miasta wpłynęło 600 tys. zł wpłaconych przez wykonawcę, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Mimo, iż prace wciąż jeszcze trwają, widać już "niedoróbki". Są miejsca, w których chodnik się "rozjeżdża", a między betonowymi kostkami tworzą się szczeliny. Wiele do życzenia pozostawia również droga dla rowerów, która w niektórych miejscach zaczyna się zapadać.

Inwestycja, która miała na celu ułatwienie dojazdu do otwartego w połowie 2021 roku sklepu IKEA, obejmuje wybudowanie dodatkowego pasa prawoskrętu i przesunięcie drogi dla rowerów i chodnika. Zmiana układu komunikacyjnego podyktowana była obawami przez zwiększonym ruchem samochodowym i korkami w obrębie sklepu. Czarny scenariusz na szczęście się nie spełnił. W rejonie sklepu ruch jest umiarkowany, korków nie ma, a największym i w sumie jedynym utrudnieniem w tym miejscu są ciągnące się w nieskończoność prace przy poszerzeniu jezdni.

Sonda Jak oceniasz stan szczecińskich ulic? Dobrze Źle Przeciętnie Trudno powiedzieć