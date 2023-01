Niekończąca się inwestycja przy sklepie IKEA na ostatniej prostej? Kiedy finał?

Prace przy poszerzeniu jezdni na ulicy Mieszka I, by ułatwić dojazd do sklepu sieci IKEA rozpoczęły się w październiku 2021 roku i miały potrwać do wiosny 2022 roku. Wycięto drzewa, rozkopano ścieżkę rowerową, a przy jezdni pojawił się znak ograniczenia prędkości do 30 km/h. Później ruch na placu budowy zamarł. Przez wiele miesięcy nie działo się zupełnie nic. Termin zakończenia prac przesuwał się, a mieszkańcy tracili cierpliwość. W październiku na rozgrzebanym placu budowy znów pojawiły się ekipy, jednak zarówno liczba pracowników jak i tempo prac nie były imponujące. Okazało się, że kolejny termin, czyli koniec października 2022 r., nie został dotrzymany. Podobnie było z kolejnym terminem, czyli końcem listopada. Rozpoczął się 2023 rok, a inwestycja nadal nie doczekała się finału.

Jest jednak "światełko w tunelu", czyli kolejny termin zakończenia prac. Chociaż biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, trudno brać je całkiem na serio. Według najnowszych informacji, przebudowa fragmentu ul. Mieszka I ma zakończyć się 31 stycznia, czyli dosłownie za kilka dni. Czy tak się stanie? Przekonamy się już niebawem.

Z powodu gigantycznych opóźnień na placu budowy, miasto zapowiadało naliczanie kar umownych. Jak tłumaczyła na antenie Radia Szczecin Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, na konto miasta wpłynęło 600 tys. zł wpłaconych przez wykonawcę, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Inwestycja, która miała na celu ułatwienie dojazdu do otwartego w połowie 2021 roku sklepu IKEA, obejmuje wybudowanie dodatkowego pasa prawoskrętu i przesunięcie drogi dla rowerów i chodnika. Zmiana układu komunikacyjnego podyktowana była obawami przez zwiększonym ruchem samochodowym i korkami w obrębie sklepu. Czarny scenariusz na szczęście się nie spełnił. W rejonie sklepu ruch jest umiarkowany, korków nie ma, a największym i w sumie jedynym utrudnieniem w tym miejscu są ciągnące się w nieskończoność prace przy poszerzeniu jezdni.

Sonda Jak oceniasz stan szczecińskich ulic? Dobrze Źle Przeciętnie Trudno powiedzieć