Do zdarzenia doszło kilka dni temu. W godzinach wieczornych szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 16-latka. Z przekazanych informacji wynikało, że nastolatek opuścił miejsce zamieszkania i długo nie wracał do domu. Po pewnym czasie zadzwonił do mamy, prosząc o pomoc. Chłopak poinformował ją, że spadł ze skarpy, znajduje się w trudnym terenie i nie może wrócić do domu.

Do akcji natychmiast skierowano przewodnika psa służbowego. Po nawęszeniu rzeczy osobistych chłopca, Trafika podjęła trop i ruszyła w kierunku Pomorzan. Mimo trudnego terenu, pełnego zarośli i krzaków, czworonożna policjantka o czujnym węchu doprowadziła swojego opiekuna do leżącego nastolatka.

Policjant udzielił chłopcu pomocy przedmedycznej i wezwał służby ratunkowe. 16-latek został przekazany pod opiekę matki, a następnie przewieziony do szpitala.

Trafika to nowy pies służbowy w szeregach szczecińskiej policji, który niedawno rozpoczął pracę ze swoim przewodnikiem. Ten sukces to dowód na profesjonalizm i prawdziwe zgranie tego duetu.

Czy rozpoznasz rasy psów? To QUIZ dla prawdziwych fanów czworonogów! Pytanie 1 z 15 1. Rasa na zdjęciu to: Labrador Golden retriever Biały owczarek szwajcarski Następne pytanie