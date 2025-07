Numer alarmowy nie służy do zabawy!

O tym, że numery alarmowe nie służą do zabawy, wiedzą nawet dzieci. Telefony te służą przede wszystkim do pilnego wzywania pomocy i powinno się je wykorzystywać tylko w nagłych przypadkach. Ich celowe blokowanie może utrudnić ratunek dla potrzebujących. Niestety, mieszkanka Stargardu zlekceważyła to, kilkadziesiąt razy dzwoniąc na numer alarmowy i bezpodstawnie angażując służby.

- Kobieta nie potrzebowała pomocy i nie znajdowała się w sytuacji zagrażającej jej życiu - informuje asp. Justyna Siwarska ze stargardzkiej policji.

Takie bezpodstawne angażowanie służb może mieć poważne konsekwencje dla życia i zdrowia innych osób, które faktycznie mogą potrzebować jak najszybszej pomocy służb ratunkowych. Zgodnie z kodeksem wykroczeń nieodpowiedzialnej kobiecie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna do 1,5 tysiąca złotych.

Policja apeluje: Nie blokujmy numerów alarmowych!

Policja apeluje do mieszkańców o rozwagę i odpowiedzialne korzystanie z numerów alarmowych.

- Pamiętajmy! Każde wybranie numeru alarmowego bez potrzeby blokuje linię osobie, która może potrzebować pomocy, często ratującej ludzkie życie. Często jest też tak, że zgłaszane są sytuacje nieznajdujące potwierdzenia w rzeczywistości. Wynikają one z braku wyobraźni, a także braku zrozumienia dla tych ludzi, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują i dla których faktycznie przeznaczone są numery alarmowe – podkreśla asp. Justyna Siwarska.

