Legenda KSW przerwała milczenie. Michał Materla prosto z mostu: Złe wspomnienia

Z Michałem Materlą spotkaliśmy się podczas międzynarodowych warsztatów Stunt Fight Camp, które odbyły się w Szczecinie, gdzie szkolił kaskaderów i aktorów w zakresie sztuk walki. Jak wyglądają treningi przed walką? Jak długo dochodzi się do formy po morderczych walkach? O czym plotkują sportowcy w szatni? Jak zawodnik MMA postrzega swoje rodzinne miasto, czyli Szczecin i jak odnosi się do "złych wspomnień", gdy na kilka miesięcy trafił do aresztu? Na te, a także wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w najnowszym odcinku cyklu "Rzucam hasło".

"Rzucam hasło" to krótkie rozmowy w formule Q&A, których bohaterami są zarówno celebryci znani z telewizji czy pierwszych stron gazet, a także osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Wcześniej gośćmi "Rzucam hasło" byli już m.in.: bohater programu "Królowe Życia" Arek "Kocik" Zgorzelski, znany z HGTV i TVN architekt Krzysztof Miruć, pierwsza kobieta ksiądz w Szczecinie Izabela Sikora i prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Gościem specjalnego primaaprilisowego odcinka "Rzucam hasło" był najsłynniejszy szczeciński kot Gacek.