Tragedia w wieżowcu w Szczecinie. Przyczyny śmierci 30-latki. Kiedy wyniki sekcji zwłok?

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Przypomnijmy, do dramatycznych zdarzeń doszło w poniedziałek, 31 października. W sieci pojawiło się nagranie, pokazujące 30-latkę siedzącą na oknie znajdującym się na 10. piętrze wieżowca. Na filmie widać, że w pewnym momencie kobieta próbuje wejść z powrotem do budynku. Ktoś trzyma ją za ręce i próbuje wciągnąć. Słychać przerażający krzyk. Niestety, nie udaje się jej dostać do środka. Kobieta w pewnym momencie spada na dach przedsionka prowadzącego do klatki schodowej. Nie przeżyła upadku.

Policja nie komentowała zdarzenia, odsyłając do prokuratury, która przejęła sprawę. Śledztwo prowadzone jest z art. 151 kodeksu karnego (namowa lub pomoc do samobójstwa). Śledczy zbierają materiały i ustalają przebieg zdarzenia. Ciało tragicznie zmarłej kobiety zostało zabezpieczone do sekcji.

- Sekcja zwłok została przeprowadzona - powiedziała "Super Expressowi" prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Na chwilę obecną nie są znane jej wyniki. Biegły nie wydał opinii. Wyniki sekcji będą znane najprawdopodobniej w grudniu.

Jak dodaje rzeczniczka prokuratury, postępowanie jest prowadzone w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów.

W miejscu, w którym doszło do tragedii, palą się znicze. Wiadomo również, że wszyscy bliscy otrzymali wsparcie psychologiczne.

Drastyczny film z tragicznego zdarzenia krążył po sieci, co wywołało oburzenie wśród wielu internautów. Wraz z nim pojawiły się liczne spekulacje i plotki dotyczące okoliczności tragedii. Wiele osób twierdziło, że do wypadku doszło wskutek "challenge'u" na TikToku, a ofiarą miała być rzekomo nastolatka. Media społecznościowe były przepełnione niesprawdzonymi i często nieprawdziwymi informacjami, które były powielane przez internautów.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy zgłaszasz nieodpowiednie treści na Facebooku? Tak Nie