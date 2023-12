Quiz kulinarny. Znasz te potrawy regionalne?

Po tym wyjeździe do Berlina doceniłem polską komunikację miejską. Już nigdy nie popełnię tego błędu!

Widoczność w sieci to podstawa! Bądź w kontakcie z klientami!

Zadanie jest bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na poniższe pytania dotyczące potraw, pochodzących zarówno z różnych zakątków Polski, jak i egzotycznych dań z całego świata. Jeśli zdobędziesz co najmniej 10 na 15 możliwych punktów, oznacza że drzemie w tobie prawdziwa kulinarna dusza i to właśnie w tej dziedzinie możesz osiągnąć prawdziwy sukces. Jesteś gotowy na wyzwanie? Do dzieła!

Quiz. Dopasuj potrawę regionalną do regionu Pytanie 1 z 15 Przegrzebki to: małże smażone ziemniaki pieczone grzyby Dalej

Spodobało Ci się rozwiązywanie quizów? Mamy dla Ciebie więcej propozycji:

» Co tu nie pasuje do reszty? Takie łamigłówki rozwiązują nawet dzieci!

» Potrafisz policzyć te figury? Podejmij wyzwanie!

» Czy masz sokoli wzrok? Poniżej 7/10 musisz odwiedzić okulistę!

» Oryginał czy podróbka? Masz aż 50 procent szans na prawidłową odpowiedź!

» Jesteś prawdziwym TELEMANIAKIEM? Znasz te seriale? Zgarnij komplet punktów

» Czy potrafisz rozróżniać KOLORY? Z wynikiem 10/15 jesteś prawdziwym MISTRZEM!

» Umiesz liczyć? Policz kwadraty! Myślisz, że to takie proste?

» Te teledyski KIPIĄ SEKSEM i nagością! Nie oglądaj ich w pracy i przy dzieciach. Znasz je wszystkie?

» Często rozmawiasz przez telefon? Na pewno znasz te numery kierunkowe

» To prawdziwy HIT telewizji! Jak dobrze znasz bohaterów GOGGLEBOX?

» Po ustach, nodze lub... PUPIE! Czy rozpoznasz gwiazdę po TEJ części ciała?

» "Królowe życia" biją rekordy popularności! Co wiesz o bohaterach hitu telewizji?

» Buhaj czy klempa? Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.