Sprawdzian z geografii. Rozpoznaj państwo po jego kształcie!

Niektóre państwa mają tak charakterystyczne kształty, że rozpoznamy je bez większych trudności. Są jednak takie, które specjalnie nie wyróżniają się na mapie, co może być dużym wyzwaniem nawet dla tych, którzy na lekcjach geografii zdobywali najlepsze oceny w dzienniku. Przygotowaliśmy dla Was quiz, w którym trzeba rozpoznać poszczególne państwa po ich kształtach. Niby proste, ale w niektórych przypadkach możecie być zaskoczeni. Podejmiecie wyzwanie?

QUIZ: Rozpoznasz państwo po jego kształcie? Sprawdź się! Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. Co to za państwo? Litwa Polska Czechy Dalej

