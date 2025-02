Autor:

Pociągi zwiększą prędkość na lubuskim i zachodniopomorskim odcinku „Nadodrzanki”, ważnej linii kolejowej, która prowadzi z Dolnego Śląska, przez województwo lubuskie, na Pomorze Zachodnie. Po zakończeniu prac znikną ograniczenia prędkości, które obowiązują teraz ze względu na stan techniczny torów.

- Inwestycja umożliwi przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h. To nawet dwukrotnie szybciej niż obecnie, w zależności od odcinka, prędkość na linii wynosi od 60 do 120 km/h - tłumaczy Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK. - Poprawa parametrów wpłynie korzystnie nie tylko na sprawniejsze przejazdy, ale zwiększy też przepustowość trasy, którą będzie mogło pojechać więcej pociągów, w tym składów towarowych, jadących z i do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu.

Pozytywne zmiany będą możliwe dzięki remontowi torów na wybranych odcinkach linii Wrocław – Szczecin (nr 273), które przebiegają przez województwa lubuskie i zachodniopomorskie, a także na linii Szczecin – Świnoujście (nr 401). Łącznie prace obejmą 250 km torów (ok. 230 km na „Nadodrzance” i blisko 20 km na trasie Szczecin – Świnoujście). Oczyścimy i uzupełnimy podsypkę, co zapewni odpowiednią stabilizację torów. Punktowo wymienimy szyny m.in. na szlaku Wróblin Głogowski – Bytom Odrzański, Kostrzyn – Namyślin, Mieszkowice – Godków, stacji Krzywin Gryfiński, Daleszewo oraz szlaku Mokrzyca Wielka – Warnowo.

- Na objętych pracami odcinkach wyregulujemy sieć trakcyjną i wyremontujemy rozjazdy – ważne elementy infrastruktury, które pozwalają na płynną zmianę toru jazdy – m.in. na stacjach Bytom Odrzański, Nowa Sól, Niedoradz, Budachów oraz Kostrzyn - tłumaczy Radosław Śledziński.

Dla poprawy przejazdów „Nadodrzanką” ogłoszono przetargi na dwa zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej nr 273 od km 116,000 do km 285,000” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinku granica IZ w km 285,000 do Szczecin Podjuchy w km 346,358 oraz prace na linii kolejowej nr 401 na odcinku Szczecin Dąbie SDB w km -0,636 do Lubiewo w km 88,100”. Oba przedsięwzięcia są częścią projektu „Prace na wybranych odcinkach ciągu linii kolejowej C-E-59”. Będziemy prowadzić je w formule „projektuj i buduj” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Na obecnym etapie przewidujemy, że podpisanie umowy z wyłonionymi w postępowaniu wykonawcami nastąpi w III kwartale 2025 r.

- Zasadnicze roboty ruszą po opracowaniu szczegółowej dokumentacji, jesienią 2025 r., a całą inwestycję – w ramach obu zadań – zamierzamy zakończyć w II poł. 2026 r. - dodaje Radosław Śledziński. - W ogłoszonych postępowaniach przewidzieliśmy także prawo opcji, które – w przypadku zapewniania finansowania – umożliwi poszerzenie zakresu planowanych prac w zakresie systemu sterowania ruchem kolejowym oraz zabudowy nowych urządzeń przejazdowych, co zwiększy bezpieczeństwo zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym.

Aby prowadzone prace nie wpływały na ruch kolejowy, inwestycje zostaną uwzględnione w rozkładzie jazdy.

- Roboty będziemy prowadzić naprzemiennie, najpierw na jednym, a następnie na sąsiednim torze, co przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa umożliwi planowe przejazdy pociągów - tłumaczy rzecznik PKP PLK.

„Nadodrzanka” jest ważną linią, szczególnie w ruchu towarowym, która łączy Wrocław ze Szczecinem i przebiega wzdłuż Odry, pięciokrotnie przecinając rzekę: przed Brzegiem Dolnym i Ścinawą, za Czerwieńskiem oraz dwukrotnie w Szczecinie (w rejonie stacji Podjuchy i Szczecin Główny). Trasa liczy ponad 350 km. Znaczenia Magistrali Nadodrzańskiej (ciągu linii nr 273 i 401, C-E-59) dowodzi włączenie jej w ub. r. przez Komisję Europejską do sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej), którą tworzą główne połączenia transportowe w ramach Unii Europejskiej, jako istotny element kolejowego korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.

