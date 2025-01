Kumulacja w LOTTO. Ile można wygrać w losowaniu 23.01.2025? To duża kasa!

Ta część dworca "umarła" po remoncie

Przed remontem dworca Szczecin Główny, życiem tętnił przede wszystkim hol, w którym poza kasami biletowymi funkcjonowało sporo lokali handlowych, usługowych i gastronomicznych. Duży ruch panował również w znajdującej się obok dużej poczekalni. Po zakończeniu pierwszego etapu przebudowy w kwietniu 2016 roku bardziej uczęszczana stała się nowa część, z której można dostać się kładką bezpośrednio na perony. Działa tam kilka lokali gastronomicznych, punkty z prasą, sklep spożywczy. Są też toalety i poczekalnia. W "starej" części dworca, w holu głównym działają kasy biletowe i salonik prasowy. Podróżnych jest tam niewielu. Podobnie jest w dawnej poczekalni. Tam zaglądają nieliczni. Funkcjonuje tutaj filia Poczty Polskiej, jednak klientów jest niewielu. Niewielkim zainteresowaniem cieszy się również wyeksponowany fragment historycznego stropu, który miał być atrakcją turystyczną. Większość lokali oklejona jest informacjami "do wynajęcia". Pusty jest również lokal o większej powierzchni, w którym planowano duży sklep spożywczy. Po przebudowie ta część dworca "umarła" między innymi ze względu na dość dużą odległość od peronów i brak jakiejkolwiek możliwości spędzenia czasu w oczekiwaniu na pociąg. Nie ma tu żadnego bufetu, kawiarni, sklepu. Jest cicho, nudno i smutno.

"Biedronka" otwiera sklep na szczecińskim dworcu

Być może to się zmieni już wkrótce. Przed budynkiem dworca od strony ul. Kolumba pojawił się baner z zapowiedzią, że powstaje tu sklep sieci Biedronka. To właśnie o tej sieci nieoficjalnie mówiono już dziewięć lat temu, że otworzy tutaj swój sklep, jednak na zapowiedziach się skończyło. Na razie nie jest znana data otwarcia dyskontu, jednak wszystko wskazuje, że jest to kwestia najbliższych tygodni.

"Biedronka" z pewnością ożywi tę zapomnianą część szczecińskiego dworca i być może ściągnie innych najemców, którzy otworzą swoje punkty w opustoszałej poczekalni. To, że sklepy tej sieci są doskonałym generatorem ruchu, świadczy m.in. ich obecność na dworcach w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Krakowie. Niemal o każdej porze dnia sklepy są wypełnione klientami, którzy chcą kupić przekąski lub napoje na drogę, nie wydając dużych pieniędzy.

Tu nie obowiązuje niedzielny zakaz handlu

Dodatkową zaletą sklepów zlokalizowanych na dworcach PKP jest również fakt, że nie podlegają one pod niedzielny zakaz handlu. "Biedronka" na szczecińskim dworcu, zgodnie z prawem będzie mogła być czynna we wszystkie niedziele, a nie tylko te, które są wyznaczone odgórnie przepisami.

Niektórzy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na dworcu i w jego okolicy, obawiają się, że otwarcie dyskontu znanego z niskich cen, może im zaszkodzić. Czy rzeczywiście tak będzie? Przekonamy się prawdopodobnie już niedługo.

Więcej o sprawach polskiego samorządu przeczytasz w serwisie polskisamorzad.se.pl.

