i Autor: Grzegorz Kluczyński Kiedy ruszy SKM Szczecin?

Opóźniona inwestycja

Kiedy w końcu ruszy SKM ze Szczecina do Polic? PKP PLK podaje termin

Szczecińska Kolej Metropolitalna to jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych ostatnich lat na Pomorzu Zachodnim. Niestety jej uruchomienie wciąż się opóźnia. Mimo, iż pod szyldem SKM kursują już niektóre pociągi do Gryfina, Stargardu i Goleniowa, to najważniejsza część projektu wciąż jest w budowie. Kiedy w końcu będzie można podróżować między Szczecinem i Policami?