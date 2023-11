Na terenie Szczecina powstanie łącznie 26 przystanków SKM. Część z nich będzie zlokalizowana w miejscu istniejących, jednak nieużywanych od lat przystanków i stacji, inne zostaną zbudowane od podstaw. Zmodernizowane zostaną również trasy kolejowe Za to zadanie odpowiedzialna jest spółka PKP PLK. Obok przystanków SKM budowane są węzły przesiadkowe oraz parkingi, na których będzie można pozostawić auto i przesiąść się na pociąg. Część z nich jest już gotowa, na innych wciąż trwają prace, które powinny zakończyć się w ciągu najbliższych miesięcy, a nawet tygodni. Ekipy budowlane można spotkać zarówno w lewo- i prawobrzeżnej części miasta.

Postępy na budowie SKM

Największymi placami budowy są bez wątpienia Niebuszewo i Dąbie, gdzie powstają ogromne parkingi i węzły przesiadkowe. Przy stacji Szczecin Niebuszewo za ponad 17 milionów złotych budowany jest parking na prawie 170 miejsc oraz dojście do tunelu, którym będzie można dojść na peron i do znajdującej się po drugiej stronie torów pętli tramwajowo-autobusowej. Ekipy pracują również w rejonie stacji Szczecin Dąbie, zarówno przy budynku dworca na ul. Stacyjnej, jak i po drugiej stronie torów.

W błyskawicznym tempie zmienia się również okolica stacji Szczecin Turzyn, gdzie w miejscu dawnego przebiegu ul. Twardowskiego budowany jest duży parking, a skarpa nasypu kolejowego jest wzmacniana murem oporowym. Prace toczą się również przy innych przystankach na trasie do Polic: Drzetowo, Żelechowa, Golęcino, Stołczyn i Skolwin.

Sporo dzieje się również na trasie w kierunku Goleniowa i Stargardu. Do finału zbliżają się prace przy stacji Szczecin Załom, ekipy pracują również przy zupełnie nowych przystankach Szczecin Łasztownia i Szczecin Trzebusz.

Nieco wolniej toczą się prace na kolejowej części inwestycji, chociaż tutaj też widać już postępy. Po wielu miesiącach przerwy zostały m.in. wznowione prace między stacjami Szczecin Główny i Szczecin Turzyn, gdzie po rozebraniu torowiska nastąpił zastój. Ekipy można również spotkać na trasie w północnej części Szczecina i w Policach, gdzie również przez wiele miesięcy nie działo się prawie nic.

Kiedy ruszy Szczecińska Kolej Metropolitalna?

O ile prace po stronie miasta toczą się według harmonogramu, to kolejowa część inwestycji zaliczyła ogromne opóźnienie, co groziło nawet utratą półmiliardowej dotacji z Unii Europejskiej. Według zapewnień PKP, pierwszymi pociągami SKM pojedziemy w pierwszej połowie 2024 roku. Będą to linie łączące Szczecin z Gryfinem, Goleniowem i Stargardem. Nieco dłużej przyjdzie nam poczekać na finał prac na nieobsługiwanej przez ruch pasażerski od ponad 20 lat linii Szczecin - Police, która musi być zbudowana niemal od podstaw. Według zapewnień ze strony PKP nastąpi to do końca 2025 roku.

