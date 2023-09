W toalecie robi to 7 na 10 Polaków. To może grozić chorobami, a nawet śmiercią!

Sytuacja na budowie zmienia się dosłownie z dnia na dzień. W sąsiedztwie przyszłych przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej trwają intensywne prace związane z zagospodarowaniem terenu, budową parkingów dla samochodów i rowerów i węzłów przesiadkowych. Dzięki temu pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli szybko przesiąść się między pociągami i autobusami lub tramwajami, a kierowcy zyskają setki miejsc parkingowych, gdzie będą mogli za darmo pozostawić auto i kontynuować podróż transportem zbiorowym. Łączny koszt tych wszystkich inwestycji liczony jest w dziesiątkach milionów złotych.

Nowy parking i przystanek przy przystanku SKM Szczecin Trzebusz

Dużo dzieje się przy zupełnie nowym przystanku SKM Szczecin Trzebusz w rejonie strefy przemysłowej, gdzie powstaje parking na kilkadziesiąt miejsc oraz przystanek autobusowy.

- Po zrealizowaniu prac przy budowie nasypów dla jezdni dojazdowej do parkingów, zatoki autobusowej i chodników wykonano warstwy odsączające miejsc postojowych oraz wykonano podbudowy pod infrastrukturę drogową - tłumaczy Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Układane są obrzeża oraz nawierzchnia miejsc postojowych i chodnika. Wykonywane są krawężniki jezdni. Realizowane są ponadto prace przy budowie kanalizacji teletechnicznej oraz układana jest sieć oświetleniowa.

Koszt prac w tym miejscu to ponad 7,6 mln zł.

Postęp prac przy SKM Szczecin Żelechowa

Nowy parking, zatoka autobusowa, chodniki i dojścia do peronów powstają również w rejonie przystanku Szczecin Żelechowa na przyszłej trasie SKM do Polic.

- Przy ulicy Żelaznej aktualnie wykonywane są warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie jezdni ul. Żelaznej oraz nawierzchnia zatoki autobusowej oraz chodników - tłumaczy Piotr Zieliński. - W 90 procentach gotowa jest nawierzchnia miejsc parkingowych oraz drogi manewrowej. Ustawiane są obrzeża betonowe przy ciągach pieszych oraz krawężniki betonowe. Przebudowana została kanalizacja deszczowa, do wyregulowania pozostała wysokość studni i wpustów. Ułożone zostały kable zasilania oświetlenia oraz większość rur osłonowych. Trwa ustawianie i regulacja wysokościowa studni teletechnicznych.

Prace toczą się również na ulicy Bogumińskiej, gdzie ułożono nawierzchnie zatoki autobusowej i peronu autobusowego i ustawiono krawężniki.

- W ramach prac związanych z branżą elektryczną ułożono kable zasilania tablic SIP i oświetlenia - dodaje rzecznik SIM. - Do wykonania pozostaną elementy małej architektury.

Koszt prac w rejonie przystanku Żelechowa wynosi ponad 6,2 mln zł.

Ogromny parking na Niebuszewie

Największe zmiany czekają okolice stacji Szczecin Niebuszewo, która ma być ważnym węzłem przesiadkowym. Powstaje tutaj ogromny parking na blisko 170 miejsc.

- Aktualnie trwają prace przy budowie fragmentu placu parkingowego - informuje Piotr Zieliński. - Wykonane zostały podbudowy i układana jest nawierzchnia miejsc postojowych. Posadowiono część słupów oświetleniowych. Kontynuowane są ponadto prace związane z budową kanalizacji deszczowej i prace elektryczne.

Koszt tej inwestycji to ponad 17,2 mln zł.

Kiedy pojedziemy pociągami SKM?

O ile prace po stronie miasta toczą się według harmonogramu, to kolejowa część inwestycji zaliczyła ogromne opóźnienie, co groziło nawet utratą półmiliardowej dotacji z Unii Europejskiej. Według zapewnień PKP, pierwszymi pociągami SKM pojedziemy na początku 2024 roku. Będą to linie łączące Szczecin z Gryfinem, Goleniowem i Stargardem. Nieco dłużej przyjdzie nam poczekać na finał prac na nieobsługiwanej przez ruch pasażerski od ponad 20 lat linii Szczecin - Police, która musi być zbudowana niemal od podstaw. Według zapewnień ze strony PKP nastąpi to do końca 2025 roku.

