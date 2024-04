Trzebiatów: Mężczyzna spadł z mostu do rzeki i zniknął pod powierzchnią wody. Ratownicy go nie odnaleźli

Kiedyś wielu mieszkańców Szczecina rozpoczynało tutaj swoje podróże koleją. Ze stacji Szczecin Niebuszewo odjeżdżały zarówno pociągi regionalne jak i dalekobieżne. Był to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w Szczecinie. Wszystko zakończyło się ponad dwie dekady temu, gdy z trasy między Szczecinem i Policami zniknęły pociągi pasażerskie. Dworzec popadł w niełaskę. Peron zarósł chwastami, pozostałości infrastruktury zostały zdewastowane, a zabytkowy budynek dworca zmienił swoje przeznaczenie. Obecnie działa w nim m.in. hostel, a w dawnym holu - sklep z antykami.

Pociągi wrócą na Niebuszewo

To ma się zmienić już wkrótce. Dworzec na Niebuszewie ma być znów ważnym punktem na komunikacyjnej mapie Szczecina. To tutaj w przyszłości będą zatrzymywać się wszystkie linie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Pociągi będą odjeżdżać stąd do Gryfina, Stargardu i Goleniowa, a także do Polic. Według optymistycznych planów nastąpi to dopiero za około dwa lata. Wcześniej zdewastowany dworzec musi przejść kompleksowy remont.

W związku z budową SKM zmieniło się jednak otoczenie dworca Szczecin Niebuszewo. Od strony ul. Orzeszkowej działa już nowa pętla tramwajowa. W ramach tzw. "torowej rewolucji" przebudowane zostały torowiska, ulice i przystanki - tak, by łatwiej było przesiąść się z tramwaju lub autobusu do pociągu miejskiej kolei.

Wielki parking na 160 aut

Ogromne zmiany widać również po przeciwnej stronie dworca, gdzie wcześniej znajdowały się m.in. bocznice kolejowe i ogródki działkowe. W sąsiedztwie ul. Kułakowskiego zakończyła się właśnie jedna z największych inwestycji miejskich związanych z SKM. Powstał tutaj ogromny parking na prawie 160 miejsc postojowych, który w przyszłości ma służyć pasażerom kolei miejskiej. Jest też parking rowerowy, postój taksówek oraz miejsca typu "Kiss&Ride". Wcześniej rozważano tutaj również lokalizację pętli autobusowej, jednak czas i finanse zweryfikowały te plany.

Schody donikąd i zamurowana winda

W ramach inwestycji powstały również obiekty, które mogą na pierwszy rzut oka wydawać się dość zaskakujące. Są to mianowicie schody, które prowadzą wprost do... betonowej ściany. Jest też szyb windowy, który obecnie jest zamurowany. To wstęp do dalszej części inwestycji realizowanej przez PKP PLK, a mianowicie tuneli, którymi będzie można dojść na przebudowany peron, a także do przystanków na ul. Orzeszkowej. Na dworcu Niebuszewo planowane są dwa przejścia podziemne - jedno zostanie połączone z istniejącym tunelem łączącym peron z budynkiem dworca, drugie powstanie kilkadziesiąt metrów dalej i umożliwi nie tylko dojście z parkingu na peron SKM, ale również do przystanków tramwajowych. Będzie to również wygodne rozwiązanie dla mieszkańców osiedla Książąt Pomorskich, którzy do pętli tramwajowej muszą iść okrężną drogą przez ul. Warcisława.

Budowa parkingu i pozostałej infrastruktury kosztowała ponad 17 milionów złotych.

Według najnowszych zapowiedzi, pierwsi pasażerowie SKM będą mogli skorzystać z dworca Szczecin Niebuszewo oraz całej trasy do Polic na początku 2026 roku. Inwestycja jest już bardzo opóźniona, gdyż pierwotne plany zakładały uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej już w 2022 roku.