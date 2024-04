Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 kwietnia. Mundurowi zostali wezwani na interwencję w centrum Szczecina. Jak informuje szczecińska policja, agresywny mężczyzna miał się awanturować i zaczepiać przypadkowych przechodniów. Na miejscu okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy i swoim agresywnym zachowaniem stwarza zagrożenie dla przebywających w jego otoczeniu osób.

Policjanci zatrzymali mężczyznę, by doprowadzić go do pomieszczenia, w którym wytrzeźwieje i będzie czekał na dalsze czynności. Wtedy 41-latek złożył jednemu z funkcjonariuszy propozycję. Mianowicie obiecał udzielenie korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie przez niego od czynności służbowych. Mówiąc wprost - zaproponował łapówkę, co jeszcze pogorszyło jego sytuację.

Reakcja policjanta była prawidłowa i zgodna z przepisami. 41-latek został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od wykonywania obowiązków służbowych i osadzony w policyjnej celi.

Za swoje czyny będzie odpowiadał przed sądem.

