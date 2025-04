Niemcy zachęcają swoich obywateli do wyjazdu do Polski. Podali konkretną datę

Inicjatywa pod nazwą „Samorządowy Szlak Wodny”, ma na celu stworzenie atrakcyjnego połączenia wodnego przez Zalew Szczeciński, na trasie ze Szczecina, przez Nowe Warpno do Świnoujścia. Projekt realizowany jest we współpracy pięciu partnerów: Powiatu Polickiego, Województwa Zachodniopomorskiego, miasta Szczecin, miasta Świnoujście oraz Gminy Nowe Warpno.

Start połączenia planowany jest na nadchodzący sezon letni, a kursy miałyby się odbywać w weekendy – w soboty i niedziele – między 28 czerwca a 24 sierpnia 2025 roku. Jednorazowo tramwaj wodny będzie mógł zabrać na pokład do 195 pasażerów oraz 50 rowerów.

Statek ma wypływać ze Szczecina o godz. 7:00, by po około 2 godzinach zacumować w Nowym Warpnie, a po kolejnej 1,5 godziny w Świnoujściu. Następnie ma powrócić do Nowego Warpna, by po kilkugodzinnym postoju znów wypłynąć do Świnoujścia, skąd wieczorem wyruszy w powrotny rejs do Szczecina.

Rejsy będą dofinansowane przez samorządy. Po 100 tysięcy złotych przekażą samorządy Polic, Nowego Warpna i Świnoujścia. Szczecin dołoży 130 tys. zł, natomiast zarząd województwa zamierza wesprzeć inicjatywę kwotą 100 tys. zł.

Ile będzie kosztował bilet na tramwaj wodny? Wstępnie koszt rejsu ze Szczecina do Nowego Warpna miałby wynosić 50 zł, a ze Szczecina do Świnoujścia - 70 zł. Planowany koszt przewiezienia roweru to 10 zł. Ostateczne ceny zostaną ustalone dopiero po zatwierdzeniu kwot dofinansowania przez samorządy. Na chwilę obecną nie ma również informacji na temat armatora, który miałby wykonywać rejsy.

Tramwaj wodny będzie nie tylko dodatkowym środkiem transportu nad morze i do Nowego Warpna, które jest nieco odcięte komunikacyjnie od świata, ale także wyjątkową atrakcją turystyczną. Zwłaszcza dla turystów z innych regionów, gdzie dostęp do akwenów i transportu drogą wodną jest mniejszy niż na Pomorzu Zachodnim. Zdaniem wielu, taka forma transportu połączona ze zwiedzaniem ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego może stać się prawdziwym wakacyjnym hitem regionu.

