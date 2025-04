To było w przesyłce z Wielkiej Brytanii. Celnicy natychmiast powiadomili eksperta

Do zdarzenia doszło w Kołbaskowie (woj. zachodniopomorskie). Matka przewoziła swoje półroczne dziecko samochodem. W pewnym momencie, pojazd samoczynnie się zamknął, a niemowlę zostało uwięzione w środku. Na zewnątrz panowała wysoka temperatura, więc liczyła się dosłownie każda minuta. Auto z każdą chwilą mogło nagrzać się, zagrażając życiu i zdrowiu znajdującemu się w środku dziecku.

Kobieta nie wpadła w panikę, natychmiast zadzwoniła po pomoc. Na miejsce przybyli policjanci z posterunku w Kołbaskowie i uwolnili malucha ze śmiertelnej pułapki, wybijając szybę w aucie. Dziecko nie wymagało opieki medycznej.

Dziecko w nagrzanym samochodzie - jak reagować?

Samochód pozostawiony na nasłonecznionym parkingu rozgrzewa się błyskawicznie. Nawet, gdy temperatura powietrza wydaje się niezbyt wysoka, gdyż ledwie przekracza 20 stopni, promienie słoneczne rozgrzewają pojazd i jego wnętrze bardzo szybko. W zamkniętym samochodzie temperatura może wzrosnąć nawet do 50-60 stopni, co jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Gdy widzimy dziecko zamknięte w rozgrzanym samochodzie, reagujmy natychmiast! Czas ma w tym przypadku ogromne znaczenie. Po kolei wykonuj następujące czynności:

Zapukaj w szybę lub w dach, zawołaj dziecko i sprawdź czy reaguje

Sprawdź czy drzwi są otwarte, spróbuj je otworzyć. Sprawdź również czy uda się otworzyć bagażnik.

Jeśli te sposoby zawiodą, wybij szybę. Pamiętaj, żeby była to szyba najbardziej oddalona od uwięzionego dziecka, tak żeby odłamki szkła nie zrobiły mu krzywdy.

Po otwarciu samochodu natychmiast wyjmij dziecko na zewnątrz.

Przenieś dziecko w chłodne i przewiewne, najlepiej zacienione miejsce.

Zadzwoń na numer 112 i wezwij pomoc.

Sprawdź czy dziecko oddycha i czy jest przytomne.

Jeżeli dziecko oddycha, schłodź je, rozbierając i układając w bezpiecznej pozycji.

W przypadku braku oddechu, rozpocznij resuscytację i kontynuuj ją do odzyskania funkcji życiowych lub przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Czy za wybicie szyby grożą konsekwencje?

W wielu takich sytuacjach pojawiają się obawy o konsekwencje prawne wybicia szyby w samochodzie. Czy za uszkodzenie mienia grożą konsekwencje prawne? Nie w tym przypadku. Zgodnie z polskim prawem taka sytuacja jest określana jako stan wyższej konieczności, w tym przypadku ratowania życia i nie grożą z tego tytułu żadne sankcje.

Konsekwencje może za to ponieść osoba, która pozostawiła dziecko w nagrzanym samochodzie, narażając je na utratę zdrowia i życia. Jest to czyn, za który może grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

