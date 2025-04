Motocyklista okładał pięściami samochód. Poszukiwany jest... właściciel toyoty

To duża kasa!

Półroczne dziecko zatrzaśnięte w aucie. To się mogło skończyć tragicznie

Niemcy zachęcają swoich obywateli do wyjazdu do Polski. Podali konkretną datę

O co chodzi?

To może być największa atrakcja tego lata. Tramwaj wodny połączy Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście

Dosięgła go sprawiedliwość

Awantura na ulicy w centrum Szczecina

Zdarzenia miało miejsce w sobotę, 5 kwietnia, na alei Piastów w Szczecinie, w rejonie skrzyżowania z ul. Boh. Getta Warszawskiego. Nagranie zostało opublikowane na popularnym profilu "Bandyci drogowi", gdzie trafiają najbardziej skrajne zachowania kierowców. Na trwającym niewiele ponad 20 sekund filmie widać motocyklistę, który podjeżdża do czerwonej toyoty i zaczyna w nią uderzać, wymachując ręką. Wściekły mężczyzna na czerwonym jednośladzie atakuje kierowcę osobówki.

Po chwili motocyklista wciska gaz i ucieka z miejsca zdarzenia, pozostawiając daleko za sobą kierowcę i świadków zdarzenia.

Pod filmem opublikowanym na Facebooku internauci nie kryli oburzenia zachowaniem motocyklisty. Głos zabrał również sam zainteresowany.

"A proszę bardzo, Pan wymusił mi pierwszeństwo zmieniając pas ruchu przez co musiałem awaryjnie hamować i nie mieć przez debila w czerwonym aucie wypadku. Mam też na motocyklu kamerę, gdzie widać że jadę z dopuszczalną prędkością 50km/h na godzinę. Pozdrawiam. Bandyta drogowy"

– skomentował motocyklista.

Poszukiwany... kierowca toyoty

Jak informuje TVN24, mężczyzna zgłosił się na policję wraz ze swoim adwokatem, by przekazać swoją wersję wydarzeń. Policjanci chcą ustalić wersję wydarzeń osoby, która siedziała za kierownicą toyoty i apelują do osób, które mogą ją znać, by skontaktowały się z policją.

Jak twierdzi motocyklista, wcześniej miało dojść do niebezpiecznych zachowań na drodze z udziałem kierującego kierującego toyotą.

Egzamin na prawo jazdy 2020. Sprawdź czy zdasz! Pytanie 1 z 10 Widzisz taki znak, czy możesz skręcić w prawo w najbliższą jezdnię? Tak Nie Następne pytanie