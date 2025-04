Był ścigany listem gończym za usiłowanie zabójstwa. 49-latek w rękach policji

To duża kasa!

Dzięki żmudnej pracy operacyjnej i doświadczeniu funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie, możliwe było precyzyjne ustalenie miejsca pobytu sprawcy. Mężczyzna ukrywał się, próbując uniknąć odpowiedzialności karnej za usiłowanie zabójstwa, jednak policjanci byli nieugięci.

– informuje szczecińska policja.

Po zatrzymaniu 49-latek został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie spędzi zasądzoną karę 9 lat pozbawienia wolności. To kolejny sukces policjantów ze szczecińskiego Dąbia, którzy dzięki profesjonalizmowi i determinacji doprowadzają do zatrzymań nawet najgroźniejszych przestępców.

