Egipcjanin zostawił bagaż bez opieki. To był początek jego kłopotów

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wraz z policjantami interweniowali na dworcu w Szczecinie. W poczekalni dworcowej zauważono porzucony bagaż, który wzbudził podejrzenia. Okazało się, że należy on do obywatela Egiptu. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów uprawniających go do pobytu w Polsce. Sprawą zajęła się Straż Graniczna, a Egipcjanin został zatrzymany.

i Autor: Straż Ochrony Kolei, Grzegorz Kluczyński Egipcjanin zostawił bagaż bez opieki. To był początek jego kłopotów