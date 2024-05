We wsi nad Zalewem Szczecińskim pojawiły się wilki. Zasmakowała im kocia karma!

Poprzemysłowe zabudowania z czerwonej cegły, położone tuż nad brzegiem Odry to niewątpliwie jedno z najciekawszych i niestety najbardziej zaniedbanych miejsc w Szczecinie. Okazałe budynki powstały w drugiej połowie XIX wieku i pełniły funkcje przemysłowe. Podobnie było, gdy Szczecin znalazł się w granicach Polski. Obiekty były wielokrotnie przebudowywane i były wykorzystywane do celów przemysłowych. Po przemianach ustrojowo-gospodarczych zostały w większości opuszczone i od ponad dwudziestu lat niszczeją.

Podobnie jest z budynkami po drugiej stronie ul. Kolumba, gdzie niegdyś działała cynkownia, a w ostatnim czasie pełniły one funkcje kulturalne. Mieściły się tutaj m.in. popularne kluby (Wasabi, Szczeciński Loft Kultury K4), w których odbywały się liczne imprezy, koncerty i wydarzenia kulturalne. Wielu bywalcom to miejsce kojarzyło się z Berlinem. Niestety z powodu fatalnego stanu technicznego budynków, w 2019 roku działalność kulturalna została w tym miejscu zakończona.

Nowi właściciele - nowe szanse

Te dwie nieruchomości właśnie zmieniły właścicieli. Zabudowania przy ul. Kolumba 82-83 (nad Odrą) i 4-5 (od strony torów kolejowych) trafiły w ręce spółek Lorenshill i Meritum Investments. Pierwsza z nich, należąca do szwedzkiego biznesmena Magnusa Isakssona, odpowiada m.in. za budowę biurowców Piastów Office Center i projektu Arthouse Szczecin, czyli rewitalizacji zabytkowych kamienic przy ul. Śląskiej. Drugą firmę, która jest znana m.in. z rewitalizacji zabytkowego ośrodka "Bałtyk" w Międzyzdrojach, reprezentuje Arkadiusz Zgorzelski, który od lat zajmuje się branżą deweloperską, a szerszej publiczności znany m.in. jako Arek "Megakot" Kocik z popularnego programu "Królowe życia" emitowanego na antenie TTV.

Plotki o tej inwestycji krążyły w Szczecinie już od kilku dni, po tym jak słynny "Megakot" zamieścił na Instagramie relację ze zdjęciem "Szczecińskiej Wenecji" i ofertą sprzedaży lokali. Jednak dopiero teraz potwierdził, że stoi za tą inwestycją. Szczegółów jednak jeszcze nie zdradza.

- Jeszcze trochę za wcześnie, żeby powiedzieć coś więcej. Ale będzie się działo! - mówi "Super Expressowi" Arkadiusz Zgorzelski.

Wiadomo jednak, że odrestaurowane zabudowania "Szczecińskiej Wenecji" mają łączyć funkcje mieszkalne, biurowe, rekreacyjne i handlowo-usługowe. Na efekty inwestycji, przede wszystkim ze względu na ogrom zniszczeń i duży nakład pracy, będzie trzeba jeszcze długo poczekać.

Więcej inwestycji na terenie "Szczecińskiej Wenecji"

To już kolejna inwestycja, która ma szansę ożywić tę bardzo zaniedbaną część miasta. Obecnie trwają prace w budynku położonym przy ul. Kolumba 79-80, gdzie w przyszłości mają znaleźć się m.in. biura Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Miasto zamierza również wystawić na sprzedaż zabudowania dawnej zajezdni tramwajowej pod numerem 86-87, gdzie do niedawna działało Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, a podczas remontu dworca mieściły się kasy biletowe. Wraz z budynkami na sprzedaż ma być wystawiona również część Wyspy Jaskółczej, na którą prowadzi zabytkowy most znajdujący się na terenie nieruchomości. Na samej wyspie trwa obecnie rewitalizacja zabytkowej podstacji energetycznej należącej do Tramwajów Szczecińskich.

Zmienia się również infrastruktura drogowa. W ramach "torowej rewolucji" gruntownie remontowana jest m.in. ul. Kolumba, której stan był równie katastrofalny jak okolicznych budynków, mimo iż ostatnia przebudowa miała miejsce na przełomie lat 80. i 90. Inwestycja, która prowadzona jest już od ponad 2 lat, jest niestety bardzo opóźniona.

