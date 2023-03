Ten budynek pełni ważną rolę w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Właśnie odzyskuje dawny blask

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 28.03.2023? To prawdziwa fortuna!

Szczecinianie kojarzą to miejsce przede wszystkim z poprzemysłowymi budynkami zbudowanymi nad brzegiem Odry, czyli tzw. "szczecińską Wenecją". Na szczególną uwagę zasługuje również inny obiekt, który znajduje się tuż obok, na Wyspie Jaskółczej. Po przejściu przez urokliwy zabytkowy most, po lewej stronie naszym oczom ukazuje się nieco zaniedbany, ale wyjątkowo piękny budynek podstacji prostownikowej, służącej do zasilania tramwajowej sieci trakcyjnej. Ukryty wśród drzew, stuletni budynek pełni więc bardzo ważną funkcję w szczecińskiej komunikacji miejskiej.

Podstacja Kolumba przechodzi właśnie gruntowną modernizację. Wymieniane są wszystkie urządzenia elektroenergetyczne: rozdzielnice średniego napięcia i prądu stałego oraz zespoły prostownikowe. Remontem objęty został cały budynek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wykonanie zostanie również zagospodarowanie terenu oraz iluminacja budynku. W większości przywrócony zostanie oryginalny wygląd architektoniczny obiektu.

- Część dawnych elementów pozostanie w budynku, ale bez funkcji użytkowych - tłumaczy Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Będzie to między innymi rozdzielnica średniego napięcia 15 kV, która pozostanie bez napięcia, poniemiecka, częściowo z oryginalnymi elementami jak część odłączników, szyny zbiorcze, część izolatorów. Po zakończeniu prac będzie służyć do szkolenia nowych elektromonterów w zakresie obsługi urządzeń średniego napięcia. Pozostanie również zbiornik na wodę, który kiedyś służył do chłodzenia urządzeń oraz suwnica.

Dotychczas w budynku podstacji wykonano demontaż wszystkich urządzeń elektroenergetycznych, zbicie tynków, piaskowanie, demontaż okien oraz rozbiórki dyżurek.

Podstacja prostownikowa jest przeznaczona do zasilania sieci trakcyjnej tramwajowej. W podstacji energia elektryczna prądu przemiennego jest przetwarzana na energię prądu stałego i za pomocą kabli przesyłana do sieci jezdnej trakcji tramwajowej. Przeznaczona do modernizacji podstacja ma być bezobsługowa, włączona w system zdalnego sterowania.

Budynek podstacji z 1925 r. jest wpisany do rejestru zabytków i musi zostać zmodernizowany zgodnie z zaleceniami konserwatora. Prace potrwają ponad rok i będą kosztować ponad 11 milionów złotych.

Poza zabytkową podstacją, na Wyspie Jaskółczej znajduje się jeszcze jeden budynek. Obecnie pełni on przede wszystkim funkcje biurowe i gospodarcze. Kilka lat temu pojawił się pomysł, by przeznaczyć go na cele kulturalne. Koncepcję zagospodarowania Wyspy Jaskółczej i jej najbliższego otoczenia zaprezentowała Trafostacja Sztuki. Niestety te plany nigdy nie doczekały się realizacji.

