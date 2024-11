Organek ze szczecińskim chórem przywołali miłe letnie wspomnienia z finału The Tall Ships Races. Internauci zachwyceni. "No ciary!"

Zamówienie dotyczy modelu Urbino electric w dwóch długościach: czterech modeli 12-metrowych Urbino 12 electric, dla minimum 75 pasażerów i dziesięciu pojazdów przegubowych Urbino 18 electric, które pomieszczą co najmniej 120 pasażerów. Solarisy będą użytkowane przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” sp. z o.o. Po zrealizowaniu umowy SPAK będzie dysponował flotą 30 elektrycznych Solarisów.

- Termin realizacji umowy to 480 dni, czyli marzec 2026 r., ale Solaris deklaruje dostawę jeszcze w 2025 r. - informuje rzecznik spółki Wojciech Jachim.

Oba modele autobusów będą napędzane elektrycznym silnikiem centralnym i zasilane energią z baterii Solaris High Energy o pojemności odpowiednio 400 i 500 kWh.

- Są to magazyny energii cechujące się wysoką gęstością energii i w konsekwencji – pojemnością, co przekłada się na zwiększone zasięgi - dodaje Wojciech Jachim.

Autobusy zostaną wyposażone m.in. w klimatyzację całopojazdową, ogrzewanie elektryczne, dostęp do Wi-Fi, monitoring, wbudowane alkomaty dla kierowców. Monitoring pokładowy będzie zintegrowany z Centralnym Systemem Zarządzana Komunikacją Miejską. Dodatkowo, aby wspierać codzienne operacje i monitorowanie procesów zachodzących na pokładzie, autobusy będą podłączone do eSConnect, autorskiego systemu Solarisa do mobilnego zarządzania flotą.

Wartość kontraktu 55 milionów złotych. Umowa w całości jest finansowana ze środków, które gmina Szczecin pozyskała z rządowego programu „Zielony transport publicznych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

