Doigrali się

Są prawdziwą plagą w mieście. Pseudograficiarze wpadli na gorącym uczynku

Pseudografficiarze to prawdziwa zmora wielu miast. W Szczecinie niemal każda kamienica jest oszpecona "dziełami" wandali, co nie tylko ma negatywny wpływ na estetykę, ale też generuje ogromne koszty związane z usuwaniem tagów. W ostatnim czasie szczecińskim policjantom udało się zatrzymać kilka osób, które dopuściły się niszczenia mienia, jednak to wciąż przysłowiowa "kropla w morzu".