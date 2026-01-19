Ile kosztuje rejs promem Jantar Unity? Tyle zapłacisz za podróż do Szwecji

Jantar Unity – nowa duma polskiej żeglugi

Prom robi ogromne wrażenie: prawie 200 metrów długości, 400 pasażerów, nowoczesne wnętrza i potężne zaplecze techniczne. To pierwsza tak duża polska jednostka zbudowana od ponad 30 lat. Nic dziwnego, że gdy wpłynęła do centrum Szczecina 15 stycznia, zaciekawieni mieszkańcy tłumnie przychodzili nad Odrę, by zobaczyć ją z bliska.

Kulminacją wydarzeń był chrzest promu. Na nabrzeżu pojawili się przedstawiciele władz, branży morskiej i tłumy szczecinian. Dodatkowe atrakcje, jak widowisko multimedialne z mappingiem, i możliwość zwiedzania jednostki sprawiły, że o Jantar Unity mówiło się nie tylko w mieście, ale i w całej Polsce.

Najnowocześniejszy prom na Bałtyku

Jantar Unity jest największym i najnowocześniejszym promem, który będzie operował między Polską a Skandynawią. Ponad 4 km linii ładunkowej pozwala zmieścić ponad 200 ciężarówek. W kabinach są miejsca dla 400 pasażerów. Prom będzie transportował przede wszystkim ładunki cargo, ale można się nim wybrać również w rejs turystyczny. Oferuje m.in. osiem luksusowych kabin.

Ile kosztuje rejs Jantar Unity do Szwecji?

Cennik Jantar Unity może zaskoczyć precyzją, ale i dodatkowymi opłatami, które znacząco podnoszą koszt podróży. Podstawowy bilet dla samochodu osobowego (do 6 m długości, do 3,5 t) wraz z kierowcą kosztuje 342 zł w jedną stronę lub 684 zł w dwie strony. Każdy dodatkowy pasażer w aucie to 68,40 zł za rejs w jedną stronę lub 134,90 zł za podróż w obie strony. Więcej zapłacą kierowcy większych pojazdów — samochód od 6 do 10 metrów długości kosztuje 513 zł w jedną stronę i 988 zł w dwie strony.

Osoby jadące z przyczepą muszą doliczyć 228 zł za rejs w jedną stronę lub 456 zł za bilet powrotny, a motocykliści zapłacą 239,40 zł w jedną stronę lub 429,40 zł za podróż tam i z powrotem.

Do każdej osoby na pokładzie doliczane są obowiązkowe dopłaty: 26,60 zł dodatku paliwowego oraz 18,62 zł dodatku emisyjnego, co oznacza, że finalna cena rośnie wraz z liczbą pasażerów. Warto też pamiętać, że cennik nie obejmuje posiłków, a łączna długość zestawu auto + przyczepa nie może przekroczyć 12 metrów.

Cennik obowiązuje do końca lutego 2026 r.

Ile realnie zapłaci rodzina?

Dla przykładu: kierowca + 3 pasażerów w samochodzie osobowym zapłacą:

342 zł (samochód + kierowca)

3 × 68,40 zł (pasażerowie)

4 × 26,60 zł i 4 x 18,62 zł (dopłaty)

Łącznie daje to ponad 650 zł za jedną stronę, a w dwie strony — ponad 1300 zł.

To jednak nie koniec, gdyż ceny nie obejmują zakwaterowania. W nocnym rejsie kabina dwuosobowa bez okna kosztuje 380 zł, a kabina dwuosobowa z oknem 400,90 zł. Kabina dwuosobowa przystosowana do transportu zwierząt kosztuje 494 zł, natomiast kabina LUX z łóżkiem małżeńskim to koszt 608 zł. Podczas rejsów dziennych ceny kabin są o połowę niższe.

W swój pierwszy regularny rejs do Szwecji, prom Jantar Unity wyruszy we wtorek, 20 stycznia, o godz. 20:30 z portu w Świnoujściu.

