Wakacje za zachodnią granicą drogie jak nigdy! Turyści złapią się za portfele

Nowy sezon, nowe koszty. Niemcy podnoszą opłaty dla turystów

Jak podaje polonijny portal polskiobserwator.de, analiza HolidayCheck wykazała, że ponad 60 niemieckich miejscowości wypoczynkowych podniosło w tym roku opłatę uzdrowiskową (Kurtaxe). Sprawdzono ponad 390 gmin – co szósta podniosła stawki.

To właśnie te dodatkowe opłaty – nie cena pokoju – sprawią, że wakacje w Niemczech będą droższe niż dotychczas.

Najdrożej nad Morzem Północnym. Rekordy biją wyspy

Region Morza Północnego tradycyjnie pozostaje najdroższy. Na wyspie Spiekeroog turyści zapłacą aż 5,50 euro za noc w sezonie. Na innych wyspach jest niewiele taniej:

Langeoog – 4,95 euro,

Wangerooge i Norderney – 4,90 euro,

Juist i Borkum – 4,80 euro.

W niektórych miejscowościach opłaty przekroczyły nawet 5 euro – m.in. . w Wiesbaden i Hürtgenwald.

Podwyżki jak z horroru. W niektórych miejscach opłaty skoczyły o 100%

Największy wzrost procentowy odnotowano w Wolfegg (Allgäu) – z 0,80 euro do 1,90 euro, bo doliczono koszt lokalnego transportu. W Bad Arolsen opłata się podwoiła, a w Bad Mergentheim wzrosła z 1,90 do 3,50 euro.

W wielu miejscach podwyżki są „umiarkowane”, ale i tak odczuwalne dla rodzin i osób planujących dłuższy pobyt.

A co z dużymi miastami? Tam też nie jest tanio

Oprócz stałej opłaty uzdrowiskowej wiele miast pobiera tzw. opłatę od noclegu – procent od ceny pokoju.W 2026 roku:

Berlin, Dortmund, Flensburg – 7,5%,

Bonn, Schwerin – 7%,

Drezno – 6%,

Konstancja – 5,6%.

Kolejne miasta planują wprowadzenie podobnych stawek.

Najbliżej Polski też drogo. Uznam i okolice z nowymi stawkami

To szczególnie ważne dla Polaków, którzy często wybierają niemiecką część wyspy Uznam na jednodniowe wypady.

W tzw. Cesarskich Kurortach – Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin – obowiązują obecnie stawki:

2,70 euro poza sezonem,

3,70 euro w sezonie letnim.

Dane te potwierdzają lokalne źródła turystyczne oraz przewodniki dotyczące opłat klimatycznych.

Co ważne – opłata dotyczy wszystkich turystów, również tych, którzy przychodzą tylko na spacer po plaży. W poprzednich latach rozważano podwyżkę do 3,90 euro, jednak została zawieszona.

Dla Polaków przechodzących ze Świnoujścia na niemiecką stronę Uznam oznacza to, że za jednodniowy pobyt trzeba liczyć się z kosztem 3–4 euro, zależnie od sezonu.

A co z miejscowościami nad Zalewem Szczecińskim?

W gminach położonych nad Zalewem, takich jak Ueckermünde czy Altwarp, również obowiązuje Kurtaxe.Stawki wahają się zwykle między 1,50 a 2,50 euro za dzień, zależnie od sezonu i rodzaju pobytu.Informacje te pochodzą z lokalnych stron turystycznych i przewodników regionalnych (brak jednolitego ogólnoniemieckiego zestawienia).

Są też wyjątki. Nie wszędzie drożej

Niektóre miejscowości obniżyły opłaty – np. Waren (Müritz) czy Zinnowitz na Uznamie, gdzie zrezygnowano z wliczania przejazdów autobusowych.

Niemieckie gminy podkreślają, że opłaty finansują utrzymanie plaż, szlaków, parków, wydarzeń i infrastruktury turystycznej. Bez nich – jak twierdzą – standard usług by spadł.

Podsumowanie? Lepiej przygotować portfel

Wakacje w Niemczech w 2026 roku będą droższe niż kiedykolwiek – i to nie przez hotele, lecz przez rosnące opłaty lokalne.

Turyści zapłacą więcej zarówno w kurortach, jak i w dużych miastach.

A Polacy odwiedzający Uznam czy okolice Zalewu Szczecińskiego również odczują podwyżki.

