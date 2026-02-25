Wakacje za zachodnią granicą drogie jak nigdy! Turyści złapią się za portfele

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-25 14:03

Kto planuje urlop w Niemczech, ten może się mocno zdziwić. Ceny noclegów to jedno, ale prawdziwy szok czeka turystów dopiero na miejscu. W tym roku wypoczynek u naszych zachodnich sąsiadów będzie rekordowo drogi – i to z powodów, o których wielu nawet nie słyszało.

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Nowy sezon, nowe koszty. Niemcy podnoszą opłaty dla turystów

Jak podaje polonijny portal polskiobserwator.de, analiza HolidayCheck wykazała, że ponad 60 niemieckich miejscowości wypoczynkowych podniosło w tym roku opłatę uzdrowiskową (Kurtaxe). Sprawdzono ponad 390 gmin – co szósta podniosła stawki.

To właśnie te dodatkowe opłaty – nie cena pokoju – sprawią, że wakacje w Niemczech będą droższe niż dotychczas.

Najdrożej nad Morzem Północnym. Rekordy biją wyspy

Region Morza Północnego tradycyjnie pozostaje najdroższy. Na wyspie Spiekeroog turyści zapłacą aż 5,50 euro za noc w sezonie. Na innych wyspach jest niewiele taniej:

  • Langeoog – 4,95 euro,
  • Wangerooge i Norderney – 4,90 euro,
  • Juist i Borkum – 4,80 euro.

W niektórych miejscowościach opłaty przekroczyły nawet 5 euro – m.in. . w Wiesbaden i Hürtgenwald.

Podwyżki jak z horroru. W niektórych miejscach opłaty skoczyły o 100%

Największy wzrost procentowy odnotowano w Wolfegg (Allgäu) – z 0,80 euro do 1,90 euro, bo doliczono koszt lokalnego transportu. W Bad Arolsen opłata się podwoiła, a w Bad Mergentheim wzrosła z 1,90 do 3,50 euro.

W wielu miejscach podwyżki są „umiarkowane”, ale i tak odczuwalne dla rodzin i osób planujących dłuższy pobyt.

A co z dużymi miastami? Tam też nie jest tanio

Oprócz stałej opłaty uzdrowiskowej wiele miast pobiera tzw. opłatę od noclegu – procent od ceny pokoju.W 2026 roku:

  • Berlin, Dortmund, Flensburg – 7,5%,
  • Bonn, Schwerin – 7%,
  • Drezno – 6%,
  • Konstancja – 5,6%.

Kolejne miasta planują wprowadzenie podobnych stawek.

Najbliżej Polski też drogo. Uznam i okolice z nowymi stawkami

To szczególnie ważne dla Polaków, którzy często wybierają niemiecką część wyspy Uznam na jednodniowe wypady.

W tzw. Cesarskich Kurortach – Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin – obowiązują obecnie stawki:

  • 2,70 euro poza sezonem,
  • 3,70 euro w sezonie letnim.

Dane te potwierdzają lokalne źródła turystyczne oraz przewodniki dotyczące opłat klimatycznych.

Co ważne – opłata dotyczy wszystkich turystów, również tych, którzy przychodzą tylko na spacer po plaży. W poprzednich latach rozważano podwyżkę do 3,90 euro, jednak została zawieszona.

Dla Polaków przechodzących ze Świnoujścia na niemiecką stronę Uznam oznacza to, że za jednodniowy pobyt trzeba liczyć się z kosztem 3–4 euro, zależnie od sezonu.

A co z miejscowościami nad Zalewem Szczecińskim?

W gminach położonych nad Zalewem, takich jak Ueckermünde czy Altwarp, również obowiązuje Kurtaxe.Stawki wahają się zwykle między 1,50 a 2,50 euro za dzień, zależnie od sezonu i rodzaju pobytu.Informacje te pochodzą z lokalnych stron turystycznych i przewodników regionalnych (brak jednolitego ogólnoniemieckiego zestawienia).

Są też wyjątki. Nie wszędzie drożej

Niektóre miejscowości obniżyły opłaty – np. Waren (Müritz) czy Zinnowitz na Uznamie, gdzie zrezygnowano z wliczania przejazdów autobusowych.

„To nie jest podatek za powietrze”. Niemcy tłumaczą podwyżki

Niemieckie gminy podkreślają, że opłaty finansują utrzymanie plaż, szlaków, parków, wydarzeń i infrastruktury turystycznej. Bez nich – jak twierdzą – standard usług by spadł.

Podsumowanie? Lepiej przygotować portfel

Wakacje w Niemczech w 2026 roku będą droższe niż kiedykolwiek – i to nie przez hotele, lecz przez rosnące opłaty lokalne.

Turyści zapłacą więcej zarówno w kurortach, jak i w dużych miastach.

A Polacy odwiedzający Uznam czy okolice Zalewu Szczecińskiego również odczują podwyżki.

