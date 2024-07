To jeden z najbardziej "kosmicznych" zabytków w Polsce. W PRL-u symbol luksusu, dziś samotna ruina

Przedsiębiorcy podkreślają, że dzięki otwartemu rok temu tunelowi Świnoujście dołączyło do gospodarczej i turystycznej ekstraklasy.

- Zaryzykowałabym tezę, że budowa tunelu w Świnoujściu dla Pomorza Zachodniego była najważniejszą inwestycją po 1989 roku – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.- Ostatnie 12 miesięcy pokazało nam, jak mocno zmienił się region dzięki tej przeprawie. Otworzyliśmy się turystycznie, ale też logistycznie, portowo czy umocniliśmy swoje znaczenie w sektorze offshore o czym świadczą nowe inwestycje, ale także spotkania takie jak np. 25-lecie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej z początku czerwca. To wielka, spektakularna i bardzo udana inwestycja. Przedsiębiorcy są co do tego absolutnie przekonani.

30 czerwca 2024 roku tunel w Świnoujściu oficjalnie skończył pierwszy rok użytkowania. Tylko w pierwszy weekend wakacji przejechało przez niego ponad 40 tysięcy samochodów. W maju licznik przejechanych samochodów przekroczył 4 miliony, należy więc się spodziewać, że w wakacje Świnoujście będą świętować 5 milionów kierowców w tunelu. Inwestycja była jedną z najbardziej skomplikowanych infrastrukturalnie, ale i jedną z najbardziej oczekiwanych w naszym regionie.

- To inwestycja pokazująca siłę polskiej samorządności, a jednocześnie jak ważne jest wsparcie unijne w budowaniu największych obiektów. Tunel w Świnoujściu przez dekady był tylko marzeniem wyspiarzy, a dzisiaj jest realnym kołem zamachowym zachodniopomorskiej gospodarki. Jako przedsiębiorcy rozpatrujemy to w wielu wymiarach. Szybciej rozwijają się inwestycje portowe, te związane z gospodarką morską oraz offshore – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Nie można także nie zauważyć, że tunel otworzył Świnoujście jeszcze bardziej na turystów. Nasz kurort zawsze miał europejskie aspiracje. Dzisiaj z całą stanowczością możemy pochwalić się nie tylko nowoczesną bazą hotelową, jedną z najpiękniejszych plaż w tej części Europy, ale i szerszą dostępnością, która będzie sprawiać, że turyści z Czech, Węgier, Słowacji i innych części Europy będą doceniać nasz pas nadmorski – dodaje Hanna Mojsiuk.

Inwestycja jest także pozytywnie oceniana przez spedycje, transport i logistykę.

- Ilość transportów w stronę Świnoujścia i z tego miasta w ostatnim roku znacząco wzrosła – mówi Laura Hołowacz, prezes Grupy CSL. - Odnotowaliśmy więcej zapytań od klientów, a jednocześnie zabiegamy o poszerzenie współpracy z kierowcami jadącymi ze Świnoujścia w głąb Europy czy Polski. Ta inwestycja sprawiła, że dla sektora TSL Pomorze Zachodnie jest jeszcze atrakcyjniejsze. Mówi się coraz częściej, że polskie porty mogą rzucić wyzwanie Hamburgowi. To bardzo możliwe. Mamy potencjał, ambicje, możliwości. Potrzeba jeszcze tylko infrastruktury. Tunel może być jednym z kół zamachowym wzmacniania naszej gospodarki – dodaje prezes Grupy CSL.

Przedsiębiorcy pozytywnie zapatrują się także na budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu. Póki co jednak ta inwestycja jest jeszcze na etapie uzgodnień. Prezes świnoujskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej Piotr Kośmider przyznaje, że tunel to wielka zmiana dla tego nadmorskiego kurortu.

- Na ten moment faktycznie mocniej odczuwamy zmiany turystyczne niż te wynikające z przemysłu, ale to wynika z faktu, że turystyka jest bardziej reaktywna, a przemysł potrzebuje więcej czasu, by na dobre zagościć w danym mieście – mówi Piotr Kośmider. - Widzimy ogromny wzrost turystów, szczególnie tych przyjeżdżających na jeden czy dwa dni. Tak naprawdę testem na to, jak mocno turystykę zmienił tunel będzie ten rok. Pierwsze dwanaście miesięcy jego funkcjonowania oceniamy pozytywnie.

Tunel pod Świną kosztował ponad 900 mln złotych. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

