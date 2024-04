Tramwajowe "L-ki" wyjadą na ulice. Rusza kolejny kurs na motorniczych

W ostatnim czasie mieszkańcy bardzo odczuli braki kadrowe w Tramwajach Szczecińskich. Skutkowało to nie tylko "wypadaniem" tramwajów z rozkładów jazdy, ale także skróceniem tras, a nawet zawieszeniem wybranych linii. Na szczęście, dzięki wyszkoleniu i zatrudnieniu nowych pracowników, ta sytuacja zmienia się na lepsze. Od 2 stycznia tramwaje linii 11 znów kursują do pętli "Ludowa", od 19 lutego "ósemki" kursują zdecydowanie częściej, "dwójka" jeździ z Turkusowej do dworca Niebuszewo, a "trójka" wznowiła kursowanie, chociaż jeździ tylko na tymczasowej trasie z powodu remontu ul. Kolumba.

Motorniczych jest już więcej, jednak to nie koniec powiększania kadry. Właśnie rozpoczął się drugi w tym roku kurs na motorniczego.

- Weźmie w nim udział 18 osób - informuje Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - To osiem kobiet, dziesięciu mężczyzn, średnia wieku 35 lat, pięć osób z wyższym wykształceniem.

Bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu na kierowanie tramwajem obejmuje 77 godzin zajęć teoretycznych i 60 praktycznych.

- Zajęcia teoretyczne trwają 10 dni, od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie w godzinach od 8:00 do 15:00. Potem jest część praktyczna, która odbywa się według grafików ustalanych indywidualnie - tłumaczy rzecznik TS. - Na koniec kursanci przystępują do egzaminu państwowego. Przewidywany czas podjęcia służby liniowej przez nowych motorniczych to sierpień 2024r.

Jak podkreśla Wojciech Jachim, kursy cieszą się dużym zainteresowaniem.

- Do każdego zgłasza się kilkadziesiąt osób - mówi rzecznik TS. - Początkowy etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna. W kursie, który rozpoczął się 29 stycznia 2024 r. uczestniczy 14 osób. Pierwsi z tej grupy będą gotowi do egzaminu państwowego pod koniec kwietnia.

W tym roku Tramwaje Szczecińskie planują jeszcze dwa kursy – we wrześniu i pod koniec roku. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej kursmotorniczego.ts.szczecin.pl.

