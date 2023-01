Czas się tutaj zatrzymał dekady temu. Koszmarna pętla tramwajowa wkrotce zniknie z powierzchni ziemi

Widok jak na dalekiej prowincji

Pętla tramwajowa na Krzekowie przypomina skansen. Nieremontowana od lat, nosi liczne ślady upływającego czasu. Pasażerowie, który dość licznie korzystają z tego miejsca przesiadając się między tramwajami dojeżdżającymi z centrum i autobusami dojeżdżającymi do okolicznych miejscowości. Komfort korzystania z pętli jest znikomy. Piesi muszą uważnie patrzeć pod nogi, by nie potknąć się na krzywym chodniku lub nie wejść w kałużę, motorniczowie muszą zwalniać na zużytym torowisku, a kierowcy autobusów muszą wykazać się dużą ostrożnością na licznych koleinach. Przysłowiową "wisienką na torcie" jest obskurny pawilon, w którym mieści się pomieszczenie socjalne, kasa biletowa, kiosk i poczekalnia, która odstrasza wyglądem. Smutny obrazek kojarzy się raczej z jakimś nisko rozwiniętym krajem na wschodzie niż z europejską metropolią.

Koszmarna pętla tramwajowa wkrótce zniknie z krajobrazu Szczecina

Koszmarna pętla zniknie z powierzchni ziemi

Na szczęście ten przygnębiający widok już wkrótce przejdzie do historii. I wcale nie stanie się to za sprawą remontu koszmarnej pętli tramwajowej. Ta wkrótce całkowicie zniknie z powierzchni ziemi. Czy to oznacza, że tramwaje przestaną kursować na Krzekowo? Zdecydowanie nie. Jej rolę przejmie nowa pętla tramwajowo-autobusowa na osiedlu Zawadzkiego, która została oddana do użytku rok temu. Tramwaje dojadą tam zupełnie nowym torowiskiem, które powstanie wraz z ulicą łączącą wyremontowaną ulicą Szafera z ulicą Taczaka i odciąży ulicę Szeroką. Nowa arteria będzie przebiegać w miejscu obecnej pętli na Krzekowie, gdzie będzie się krzyżować z ulicą Żołnierską.

Kiedy zmieni się na Krzekowie?

Wszystko stanie się już niebawem, bo w ciągu najbliższych dwóch lat. Przetarg na inwestycję został już rozstrzygnięty, wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą, co oznacza, że ekipy będą mogły pojawić się na placu budowy. Będzie to niestety oznaczać spore utrudnienia, zarówno dla kierowców, którzy będą musieli liczyć się z objazdami, a także dla pasażerów komunikacji miejskiej, którzy będą mierzyć się ze zmianami w rozkładzie jazdy. Jednak po zakończeniu inwestycji korzyści będą z pewnością ogromne.