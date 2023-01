Co się zmieni na Krzekowie?

To jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w tej części Szczecina, która sprawi, że okolice osiedla Zawadzkiego i Krzekowa zmienią się nie do poznania. Zakończona rok temu przebudowa ulicy Szafera będzie miała swoją kontynuację. Równolegle do ul. Szerokiej, między Rondem Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ (na skrzyżowaniu ulic Szafera i Romera) i ulicą Sosabowskiego powstanie zupełnie nowa ulica, roboczo nazywana Nowoszeroką. Przedłużone zostanie również torowisko tramwajowe, które połączy ul. Żołnierską i pętlę na osiedlu Zawadzkiego. Istniejąca, mocno nadgryziona pętla na Krzekowie zostanie zlikwidowana, a tramwaje, które dotychczas kończyły trasę w tym miejscu, będą dojeżdżać do pętli przy hali Netto Arena, która została uruchomiona rok temu.

Nowa ulica będzie dwujezdniowa, powstaną chodniki, drogi dla rowerów, trzy przystanki autobusowo-tramwajowe, jeden tramwajowy i dwie zatoki autobusowe. Dzięki jej budowie zniknie "wąskie gardło" na terenie Krzekowa.

Odwołanie wycofane

W drodze przetargu na wykonawce prac wybrane zostało konsorcjum firm - TORMEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum. W czwartek, 12 stycznia pojawiła się informacja, że wyniki przetargu zostały zakwestionowane przez firmę Budimex, która przegrała postępowanie. To oznaczałoby opóźnienie inwestycji. Na szczęście okazało się, że zarzuty zostały wycofane.

- Informujemy, że firma Budimex wycofała zarzuty związane z wynikiem przetargu na przebudowę ulicy Szafera - informuje Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Trwają procedury związane z przygotowaniem do podpisania umowy.

Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał dwa lata na zrealizowanie inwestycji.

