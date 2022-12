Kto wybuduje drugą część ulicy Szafera w Szczecinie? Miasto wybrało wykonawcę.

Zakończona rok temu przebudowa ulicy Szafera będzie miała swoją kontynuację. Równolegle do ul. Szerokiej, między Rondem Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ (na skrzyżowaniu ulic Szafera i Romera) i ulicą Sosabowskiego powstanie zupełnie nowa ulica, roboczo nazywana Nowoszeroką. Przedłużone zostanie również torowisko tramwajowe, które połączy ul. Żołnierską i pętlę na osiedlu Zawadzkiego. Istniejąca pętla na Krzekowie zostanie zlikwidowana.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na inwestycję wartą blisko 100 milionów złotych.

- Wybrane zostało konsorcjum firm - TORMEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum - informuje Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Teraz czas na ewentualne odwołania i po nowym roku podpisanie umowy.

Nowa ulica będzie dwujezdniowa, powstaną chodniki, drogi dla rowerów, trzy przystanki autobusowo-tramwajowe, jeden tramwajowy i dwie zatoki autobusowe. Dzięki jej budowie zniknie "wąskie gardło" na terenie Krzekowa.

- Da nam to ciągłość drogi dwupasowej dwukierunkowej praktycznie od Krzywoustego do Wojska Polskiego i Głębokiego - dodaje Hanna Pieczyńska. - Znacząco odmieni to komunikację w rejonie ul. Szerokiej, dojazd do Bezrzecza i osiedla Zawadzkiego.

Tramwaje, które obecnie dojeżdżają obecnie do pętli na Krzekowie, w przyszłości będą kończyć trasę na zbudowanej ponad rok temu pętli przy hali Netto Arena.

