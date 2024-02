Cięcia w szczecińskiej komunikacji miejskiej, spowodowane m.in. brakiem motorniczych bardzo utrudniły poruszanie się po mieście. Z tego powodu zostało m.in. ograniczone kursowanie tramwajów linii nr 8 między Gumieńcami i Prawobrzeżem. "Ósemka" jeździła tylko w dni powszednie, w godzinach szczytu komunikacyjnego. To zmieni się od poniedziałku, 19 lutego. Tramwaje linii nr 8 znów będą kursować przez cały dzień i przez cały tydzień.

Przy okazji zmian w rozkładzie jazdy "ósemki", zmieni się również sposób kursowania tramwajów linii nr 10.

- Obie linie dublują się na odcinku Kwiatowa – Brama Portowa. Po zmianach częstotliwość połączeń między Gumieńcami a centrum znacznie wzrośnie - tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich. Ostatecznie, po zmianach wprowadzonych 19 lutego, linia 8 kursować będzie we wszystkie dni tygodnia od rana do wieczora, a linia 10 kursować będzie w dni powszednie od rana do wieczora, w soboty od 9:00 do 17:30, w niedziele i dni świąteczne od 10:00 do 17:30.

Dodatkowo na liniach 6 i 7 nastąpi korekta godzin odjazdów w dni powszednie i soboty.

- Poprawa częstotliwości kursowania tramwajów możliwa jest dzięki stopniowemu zwiększaniu liczby motorniczych po zapaści kadrowej, do której doszło w czasie epidemii covidu - dodaje Wojciech Jachim. - Przez dłuższy czas ze względów sanitarnych nie można było szkolić nowych motorniczych. Przed covidem spółka Tramwaje Szczecińskie przeprowadzała średnio dwa kursy rocznie, teraz – cztery. Kursy cieszą się dużym zainteresowaniem. Aplikuje po kilkadziesiąt osób. Kurs, który rozpoczął się w październiku ub. roku, ukończyło 12 osób. W kolejnym – od stycznia bierze udział 14 osób.

Jak dodaje rzecznik spółki, Tramwaje Szczecińskie planują następne rekrutacje motorniczych w kwietniu, po wakacjach i prawdopodobnie pod koniec roku. Zgłoszenia przyjmowane są cały czas na stronie kursmotorniczego.ts.szczecin.pl. Przewoźnik poszukuje również m.in. elektromonterów, spawaczy i ślusarzy.

