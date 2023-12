Skończą się uciążliwe przesiadki. "Jedenastka" wraca na stałą trasę

Kierowcy i turyści będą kląć wniebogłosy. To potrwa do marca, albo jeszcze dłużej!

Powrót "jedenastki" na stałą trasę

Skrócenie trasy linii nr 11 spowodowało ogromne zamieszanie w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Kilka miesięcy temu, z powodu oszczędności i braków kadrowych ograniczono nie tylko częstotliwość kursowania tramwajów, ale też skrócono ich trasy. Tak było m.in. z "jedenastką", która kursowała z Pomorzan na pętlę na ul. Ludowej. Po skróceniu trasy do placu Rodła po godzinach szczytu, okazało się, że dojazd do tej części miasta wymaga nie jednej, lecz dwóch przesiadek, co spowodowało liczne niedogodności i niezadowolenie wśród mieszkańców. Na szczęście sytuacja wraca do normy.

- Powrót linii 11 na stałą trasę to kolejny efekt planu naprawczego w komunikacji miejskiej, wdrażanego przez prezesów spółek komunikacyjnych na polecenie prezydenta miasta, Piotra Krzystka - tłumaczy Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - W ramach realizacji planu udało się m.in. zwiększyć zainteresowanie pracą motorniczego, co przekłada się na stopniowe zwiększanie liczby zatrudnionych motorniczych. Niedawny nabór zakończył się rekordowym zainteresowaniem ponad 150 zgłoszeń osób zainteresowanych pracą motorniczego.

Oznacza to, że "jedenastka" wróci na swoją stałą trasę. Nastąpi to od 2 stycznia.

- Na linii 11 we wszystkie dni tygodnia kursy wykonywane będą na pełnej trasie Ludowa – Pomorzany bez zmiany częstotliwości kursowania - informuje Kacper Reszczyński.

Drobne zmiany czekają również pasażerów linii nr 6, która ze względu na przebudowę ul. Kolumba kursuje na zmienionej trasie.

Zmiany również na "szóstce"

- Na linii 6 w dni powszednie uruchomione zostaną dodatkowe kursy 22:32 Gocław – pl. Rodła i 23:03 pl. Rodła – Zajezdnia Golęcin przez Malczewskiego; w okresie tzw. międzyszczytu odjazdy z pętli Gocław przyspieszone zostaną o 2 minuty - tłumaczy rzecznik ZDiTM.

Będzie więcej motorniczych

Liczba motorniczych w Szczecinie wzrasta i wiele wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Na początku grudnia 17 osób rozpoczęło w Tramwajach Szczecińskich kolejny kurs na motorniczego. Po przeprowadzeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu państwowego pierwsi kursanci będą mogli rozpocząć pracę w ruchu liniowym na początku marca 2024 r. Spółka prowadzi także nabór na kolejną edycję kursu, którego rozpoczęcie planowane jest 29 stycznia 2024 r. Zgłoszenia są stale przyjmowane na stronie kursmotorniczego.ts.szczecin.pl.