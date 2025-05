Szukali go od dawna. Wpadł przez... słoik Nutelli!

W Poznaniu psuły się na potęgę, aż je wycofali. Wkrótce mają też pojawić się w Szczecinie. Co się dzieje z nowymi tramwajami?

Złodziej Nutelli w Świnoujściu

Do zatrzymania doszło w jednym ze sklepów w Świnoujściu. Mężczyzna schował słoik kremu Nutella do kieszeni, licząc na to, że uda mu się niezauważenie opuścić sklep. Jego podejrzane zachowanie nie umknęło jednak uwadze czujnej ekspedientki, która natychmiast powiadomiła policję.

Funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu. Po wylegitymowaniu mężczyzny i sprawdzeniu jego danych w systemie okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Słodka pokusa zgubiła 63-latka

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Świnoujściu, 63-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Teraz odpowie nie tylko za próbę kradzieży, ale przede wszystkim za unikanie kary więzienia.

Historia ta pokazuje, że nawet drobne przestępstwo może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Czujność ekspedientki i szybka reakcja policji pozwoliły na zatrzymanie osoby poszukiwanej przez wymiar sprawiedliwości.

