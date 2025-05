Szukali go od dawna. Wpadł przez... słoik Nutelli!

Arkonka gotowa na przyjęcie gości

Obecnie na terenie obiektu trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu. Baseny są już wyczyszczone, woda przebadana, a wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku. W ostatnich tygodniach odnowione zostały dwie zjeżdżalnie, a także wymieniono kratki wokół basenów.

Oficjalne otwarcie sezonu kąpielowego nastąpi w niedzielę, 1 czerwca. Od tego dnia Arkonka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 19:00, a w piątki, soboty i niedziele do godziny 20:00. Natomiast od sierpnia we wszystkie dni tygodnia w godz. 10:00 – 19:00.

Atrakcje dla każdego

Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie. Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Oprócz basenów, jak zawsze, wiele innych atrakcji: korty do tenisa (odpłatnie) i badmintona (od tego sezonu za darmo), miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark. Będą też cztery punkty gastronomiczne, a także dmuchańce i trampoliny (dodatkowo płatne).

W pobliżu Arkonki dostępne są dwa parkingi: płatny (2 zł za godz.) i bezpłatny. Polecamy również dojazd rowerem, który można bezpiecznie pozostawić przy jednym z aż 100 stojaków oraz komunikacją miejską.

Bilety i karnety

Na teren kąpieliska wejdziemy przez bramę główną z kasami oraz dodatkowo – najpierw w weekendy, a od początku wakacji codziennie – przez bramkę od strony parkingu. Bilety na Arkonkę można kupić na miejscu, ale chcąc uniknąć kolejek, lepiej zrobić to przez aplikację: Mobilna Karta Miejska Szczecin. Bilet elektroniczny należy pokazać pracownikowi przy furtce. Bilety w aplikacji można kupić na dowolny termin w całym sezonie. Dostępne są również elektroniczne karnety.

Sezon kąpielowy na Arkonce potrwa w tym roku aż do 7 września. W tym okresie wstęp na teren obiektu jest biletowany. Co ważne, najmłodsi goście, a dokładnie dzieci do lat 6, a także osoby niepełnosprawne z opiekunem z atrakcji Arkonki mogą korzystać bezpłatnie. Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 13 zł, a bilet normalny – 26 zł. Są też tańsze karnety: na 10 wejść ulgowy – 117 zł, normalny – 234 zł. Obowiązują również zniżki w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Seniora.

