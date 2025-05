Międzyodrze – unikatowy skarb natury

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma objąć obszar blisko 4000 ha na Międzyodrzu, włączając część obecnego Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. To miejsce o wyjątkowej bioróżnorodności, gdzie występuje aż 237 gatunków ptaków, m.in. cyranki, czajki i rybitwy czarne, co najmniej 460 gatunków roślin, takich jak grzybieńczyk wodny, oraz 38 gatunków ryb, w tym minóg rzeczny i jesiotr ostronosy.

- To unikatowy teren na mapie Europy, bogaty w faunę i florę, rzadkie gatunki zwierząt i roślin, które w wielu obszarach są zagrożone wyginięciem. One zasługują na to, by chronić je bardziej – podkreśliła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Korzyści dla regionu i ochrona przyrody

Utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry przyniesie wiele korzyści dla regionu. Oprócz lepszej ochrony przyrody, park stanie się nową atrakcją turystyczną, umożliwi dostęp do funduszy unijnych oraz zapewni spójne zarządzanie obszarem. Jak zapewniają przedstawiciele rządu, powstanie parku nie wpłynie negatywnie na żeglugę, inwestycje, rolnictwo, wędkarstwo czy codzienne życie mieszkańców.

- Mamy wszystkie zgody, rozpoczynamy proces i jeszcze w tym tygodniu złożymy akces w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wpisania tego projektu ustawy do prac legislacyjnych rządu. To jest naprawdę wielki moment. Świętujemy proces, którego musieliśmy się wszyscy uczyć od początku – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.

Kolejne kroki w procesie tworzenia parku

Po decyzji radnych Województwa Zachodniopomorskiego, kolejnym etapem jest proces legislacyjny na szczeblu rządowym i parlamentarnym. Jak podkreślił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, inicjatywa utworzenia parku wyszła od samych obywateli, co daje nadzieję na szybkie zakończenie procesu.

Warto dodać, że z granic parku i jego otuliny wyłączono m.in. kanały Klucz-Ustowo i Gartz-Marwice, działki należące do gminy Widuchowa oraz drogi, w tym autostradę A6 i drogę do niemieckiego Mescherin.

Obecnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, zajmujące ok. 1 proc. powierzchni kraju. Najmłodszym z nich jest Park Narodowy "Ujście Warty", utworzony w 2001 roku.

