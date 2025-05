To duża kasa!

Szukali go od dawna. Wpadł przez... słoik Nutelli!

A to pech!

Wielki powrót do Szczecina. Dwa żaglowce zacumowały u stóp Wałów Chrobrego

Nowy park narodowy coraz bliżej. Podjęto ważną decyzję. "To unikatowy teren na mapie Europy"

Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 142, czyli popularnej "chociwelce", która znajduje się pod szczególnym nadzorem patroli ruchu drogowego ze względu na liczne zdarzenia drogowe i ujawniane wykroczenia. Tym razem funkcjonariusze stargardzkiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego volkswagenem. Powodem interwencji była prędkość auta. 39-latek w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, jechał z prędkością 122 km/h.

Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 800 zł, a na jego konto trafiło 9 punktów karnych. Wydawało się, że to wystarczająca nauczka. A jednak...

Kierowca, po zakończonej kontroli drogowej, odjeżdżając z miejsca interwencji, gwałtownie przyspieszył, ponownie osiągając prędkość 120 km/h. Patrol drogówki ruszył za piratem drogowym. Mężczyzna po raz kolejny został zatrzymany do kontroli.

Tym razem za popełnione wykroczenie policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Piratowi drogowemu grozi wysoka grzywna i utrata prawa jazdy.

Podsumowując, zaledwie w ciągu 15 minut, ten sam nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany dwa razy za to samo wykroczenie, czyli przekroczenie dozwolonej prędkości.

Prędkość z!abija

Jak podkreślają policjanci, nadmierna prędkość to najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków drogowych. Zagraża ona nie tylko samym kierującym, ale wszystkim uczestnikom ruchu. Działania policyjne mają na celu zapobieganie i zmniejszenie ryzyka wypadków poprzez egzekwowanie przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Czy zdałbyś prawo jazdy? Zmierz się z pytaniami w quizie Pytanie 1 z 10 Kto ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa (z wyjątkiem osób wymienionych w przepisach)? Tylko kierowca Tylko pasażerowie na tylnych siedzeniach Wszyscy w pojeździe Następne pytanie