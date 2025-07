Wjechał autem do Bałtyku! Nagranie hitem internetu. "Warszawka. To wiele wyjaśnia"

Nagranie z mężczyzną, który wjechał autem do Bałtyku, jest hitem polskiego Tik Toka. Do zdarzenia doszło na plaży w Jarosławcu. Okazało się, że kierowca wodował skuter, ale nie zorientował się, że po wjechaniu do wody nie da rady wyjechać z uwagi na głębokość. Ostatecznie pomogli mu rybacy, którzy wyciągnęli samochód traktorem. Kierowcy mogą teraz grozić konsekwencje, bo sprawą zajęła się policja.

i Autor: AnkaxK/CC0/Pixabay.com