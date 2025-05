Jechała rowerem na ekspresówce. Tłumaczenie 50-latki zaskoczyło policjantów

W Poznaniu psuły się na potęgę, aż je wycofali. Wkrótce mają też pojawić się w Szczecinie. Co się dzieje z nowymi tramwajami?

Jechała ekspresówką na rowerze

50-letnia kobieta postanowiła wrócić do domu drogą ekspresową S3. Problem w tym, że nie poruszała się samochodem, lecz rowerem. Przyjechała do Goleniowa na zakupy, a następnie wyruszyła w drogę powrotną rowerem, poruszając się pasem awaryjnym drogi ekspresowej.

- Planowała w taki sposób dojechać do miejsca zamieszkania na terenie powiatu łobeskiego - tłumaczy st.post. Martyna Kowalska z goleniowskiej policji. - Co ciekawe, nie tylko wybrała niedozwoloną trasę, ale… pojechała w przeciwnym kierunku do swojej miejscowości.

"Przecież jest tu szeroko"

Na szczęście czujni kierowcy powiadomili policję, a funkcjonariusze z Goleniowa szybko odnaleźli kobietę. Na pytanie policjantów, dlaczego porusza się rowerem po drodze ekspresowej, kobieta odpowiedziała: "Przecież jest tu szeroko".

- To jednak nie szerokość, lecz przepisy wyznaczają, gdzie wolno się poruszać rowerem. A droga ekspresowa, na której samochody mogą poruszać się z prędkością do 120 km/h, z pewnością do takich miejsc nie należy - dodaje st.post. Martyna Kowalska.

Policjanci pomogli kobiecie wydostać się z trasy i wskazali bezpieczną drogę powrotną. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie rowerzystka została ukarana mandatem karnym w wysokości 250 zł.

Apel policji

Policja przypomina, że rowerzyści nie mogą korzystać z dróg ekspresowych ani autostrad. Dotyczy to także przypadku poruszania się pasem awaryjnym. Tak nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich rowerzystów o zdrowy rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Czy zdałabyś test na kartę rowerową? Pytanie 1 z 10 Droga dla rowerów to: droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych. Następne pytanie