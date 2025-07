Dlaczego cholera pojawiła się w Polsce? Grzesiowski ma przypuszczenia

Główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski uważa, że pojawienie się cholery w Polsce może być efektem zmian klimatycznych

W Stargardzie w województwie zachodniopomorskim wykryto przypadek zachorowania na cholerę. Ta choroba pojawia się w Polsce w dzisiejszych czasach niezwykle rzadko, choć dawniej mieliśmy nawet epidemie, czemu ślady można znaleźć w rożnych częściach kraju do dziś w postaci tworzonych poza obrębem ówczesnych miejscowości cmentarzy cholerycznych. Cholera występuje niemal tylko w Azji czy Afryce, a choć pojedyncze przypadki zdarzają się i u nas, dotyczą one osób, które wróciły z jakiejś dalekiej podróży. Skąd przypadek cholery u seniorki ze Stargardu, która nigdzie nie wyjeżdżała, podobnie jak jej bliskie osoby? Główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski jest zdania, że to zmiany klimatyczne mogą za to odpowiadać. "Rodzime przypadki cholery w Europie pojawiały się w ostatnich latach, m.in. w Austrii. Trudno dziś o tym jednoznacznie przesądzić, ale może to być kolejny sygnał zmian środowiskowych. Wraz z ociepleniem klimatu pojawiają się tego rodzaju zagrożenia i przecinkowiec cholery należy do tych chorób, które mogą być pochodną zmian klimatycznych" - powiedział dr Grzesiowski.

Cholera w Polsce. Wykryto jeden przypadek w Stargardzie, sanepid wprowadza kwarantannę

Główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, poinformował o wykryciu cholery u pewnej seniorki w Stargardzie. Kobieta trafiła do szpitala z powodu ciężkiej biegunki. Przeprowadzone testy dwukrotnie potwierdziły obecność cholery. "Mamy pacjentkę, u której wykryto cholerę" – potwierdził dr Grzesiowski w rozmowie z TVN24. Sprawa jest o tyle niepokojąca, że pacjentka nie opuszczała Polski, za granicą nie był ostatnio również nikt z jej najbliższego otoczenia. Dr Grzesiowski zaznaczył, że przypadki cholery w Polsce zdarzają się, ale zazwyczaj dotyczą osób, które wróciły z zagranicznych podróży. "Cholera jest uznana za chorobę szczególnie niebezpieczną ze względu na wysoką zakaźność, ze względu na ciężki przebieg musieliśmy podjąć decyzję o izolacji tej pacjentki. Została przeniesiona do specjalistycznego oddziału zakaźnego w Szczecinie" – przekazał. Na kwarantannie przebywa ponad 20 osób, które miały kontakt z chorą. Sanepid uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą.

Czym jest cholera i jak się objawia?

Cholera to wysoce zakaźna choroba występująca głownie w Afryce i w Azji, wywoływana przez bakterię – przecinkowca cholery. Szerzy się epidemicznie poprzez wodę zakażaną przez chorych i nosicieli. Jej głównym objawem jest ostra, wodnista biegunka i wymioty prowadzące do odwodnienia organizmu. Bez odpowiedniej terapii może w ciągu zaledwie kilkunastu godzin doprowadzić do śmierci. Cholerę leczy się antybiotykami i intensywnym, również dożylnym nawadnianiem. W historii miało miejsce siedem pandemii cholery. Epidemia cholery w Polsce północnej ostatni raz miała miejsce pod koniec XIX wieku. W Polsce do dziś można znaleźć wiele dawnych cmentarzy cholerycznych.

