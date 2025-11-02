17-letni uciekinier z ośrodka napadł na 13-latka w autobusie! Ukradł mu drogą bluzę

Kryminalni z komisariatu policji Szczecin Dąbie zatrzymali 17-latka, który napadł na młodszego chłopca w jednym z miejskich autobusów i ukradł mu markową bluzę wartą 500 zł. Sprawcą okazał się uciekinier z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Młody bandyta usłyszał już zarzuty.

17-letni uciekinier z ośrodka napadł na 13-latka w autobusie

Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe
Napad w autobusie. 17-latek groził i ukradł bluzę

Do zdarzenia doszło w jednym ze szczecińskich autobusów. Jak wynika z ustaleń policji, 17-letni sprawca podszedł do 13-latka i grożąc mu przemocą, następnie zabrał jego bluzę o wartości 500 zł.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu policji Szczecin Dąbie.

Policjanci natychmiast rozpoczęli dochodzenie. Analizując zapisy z monitoringu miejskiego, szybko ustalili, gdzie napastnik był widziany po raz ostatni. Ustalono również jego dane osobowe. Okazało się, że jest to uciekinier z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Policja zatrzymała 17-latka i odzyskała skradzioną bluzę

Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy 17-latek został zatrzymany już następnego dnia. Kryminalni odzyskali również skradzioną bluzę, którą miała dziewczyna podejrzanego. Nieletni usłyszał zarzut rozboju i trafił z powrotem do ośrodka wychowawczego.

Widzisz przemoc? Nie bądź obojętny!

Policja przypomina, że każdy przejaw przemocy wobec innych osób spotka się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy.

Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa lub widzisz podejrzane zachowanie – reaguj! Powiadom policję, dzwoniąc pod numer 112.

