Akt oskarżenia za pobicie taksówkarza w Szczecinie

Prokurator Rejonowy Szczecin - Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Danielowi B. i Mike’owi S., oskarżając ich o dokonanie w styczniu 2025 r. pobicia taksówkarza na ulicy Wielka Odrzańska na Podzamczu oraz o kierowanie do pokrzywdzonego gróźb karalnych pozbawienia życia lub zdrowia, które wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę ich spełnienia. Ponadto Mike P. został oskarżony o uszkodzenie samochodu pokrzywdzonego.

Aktem oskarżenia została również objęta Klaudia T., która wraz z współpodejrzanymi kierowała do pokrzywdzonego groźby karalne pozbawienia życia i zdrowia.

Brutalny atak na taksówkarza w Szczecinie. Jak doszło do pobicia?

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że w dniu 19 stycznia 2025 r. ustalona kobieta, kierująca samochodem marki Mercedes, wjechała „pod prąd” w ulicę Wielka Odrzańska w Szczecinie. Z naprzeciwka swoim pojazdem nadjechał pokrzywdzony taksówkarz i zastawił jej pojazd. Nikt z kierujących nie ustąpił miejsca poprzez zjechanie na bok. Kierująca samochodem marki Mercedes telefonicznie poprosiła o pomoc Mika P. oraz Klaudię T., którzy przyjechali na miejsce zdarzenia. Na miejscu zdarzenia był również obecny Daniel B. Wówczas między obecnymi osobami doszło do scysji, podczas której podejrzani dokonali pobicia pokrzywdzonego, kierowali do niego groźby karalne oraz uszkodzili jego samochód. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała m. in. w postaci złamania kości nosowej.

Sprawcy pobicia taksówkarza w Szczecinie staną przed sądem. Grożą im surowe kary

Żadna z osób podejrzanych nie przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów.

Daniel B. (lat 33) i Klaudia T. (lat 30) w przeszłości byli karani sądownie. Mike P. (lat 29) jest osobą niekaraną.

Przestępstwa z art. 158 § 1 kk i 288 § 1 kk zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Występek gróźb karalnych zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd skazując za występek o charakterze chuligańskim, wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Jak poruszać się po Podzamczu?

Jak należy prawidłowo jeździć po Podzamczu? Podpowiedzią dla tych, którzy mają problem z odczytaniem znaków drogowych, może być poniższa mapka. Zaznaczyliśmy na niej, w jakim kierunku należy się poruszać na poszczególnych ulicach.

i Autor: Google Maps/ Creative Commons Jak poruszać się po ulicach Podzamcza?

Quiz o znakach drogowych. Jeśli masz prawo jazdy, wstyd nie znać odpowiedzi! Pytanie 1 z 12 Co oznacza ten znak drogowy? Progi zwalniające Nierówna nawierzchnia Ograniczenie w ruchy spowodowane remontem Następne pytanie