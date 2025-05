Nadmorska perełka podbija serca Czechów. Polska to dla nich wakacyjny raj

To duża kasa!

Finał The Tall Ships Races po raz piąty w Szczecinie

W lipcu 2028 roku Szczecin ponownie zamieni się w żeglarską stolicę Europy. Jak poinformował prezydent miasta Piotr Krzystek, finał regat The Tall Ships Races odbędzie się w Szczecinie w dniach 22-25 lipca 2028 roku. Przy nabrzeżach zacumują dziesiątki jednostek pływających, w tym najpiękniejszych żaglowców z całego świata. To już piąty raz, kiedy miasto będzie miało zaszczyt gościć to wyjątkowe wydarzenie.

„Rezerwujcie czas w lipcu 2028 roku. Przypłynie do nas kolejny finał regat The Tall Ships Races!”

– napisał prezydent Krzystek w swoich mediach społecznościowych.

Szczecin ma bogatą historię związaną z żeglarstwem. Miasto było już gospodarzem finału The Tall Ships Races w latach 2007, 2013, 2017 i 2024. Każda z tych edycji przyciągała tłumy turystów i mieszkańców. Np. w 2017 roku impreza zgromadziła aż półtora miliona osób. Wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje, m.in. parada załóg, koncerty gwiazd i wydarzenia artystyczne.

Warto też dodać, że żadne inne miasto nie organizowało finałów TTSR aż tyle razy, co Szczecin.

Trasa regat The Tall Ships Races 2028

Międzynarodowe regaty rozpoczną się w Kilonii (Niemcy) miesiąc wcześniej. Następnie żaglowce popłyną do Turku (Finlandia), Tallina (Estonia), a stamtąd skierują się w stronę polskiego wybrzeża, by ostatecznie dotrzeć do Szczecina.

i Autor: mat. prasowe TTSR 2028

Czym jest The Tall Ships Races?

The Tall Ships Races to impreza organizowana przez Sail Training International, stowarzyszenie non-profit, które zrzesza organizacje żeglarskie z całego świata. Celem stowarzyszenia jest morska edukacja młodych ludzi. Regaty i tzw. rejsy przyjaźni wielkich żaglowców odbywają się na Bałtyku co kilka lat. Historia tego wydarzenia sięga 1938 roku. Polska bierze udział w TTSR od 1972 roku.

Sonda Czy Szczecin jest prawdziwie "morskim" miastem? Tak Nie Trudno powiedzieć