Piękne żaglowce i liczne atrakcje. Rozpoczął się finał regat The Tall Ships Races 2024 w Szczecinie

To wydarzenie, które jest już tradycją zlotu żaglowców, przyciągnęło tłumy szczecinian i turystów, który ustawili się na trasie przemarszu. Kolorowy pochód składał się z setek żeglarzy, którzy przypłynęli Szczecina na finał regat, zespołów muzycznych i orkiestr dętych. Uczestnicy przygotowali na tę okazję specjalne stroje, a nawet oryginalne układy choreograficzne. Jedni szli w rytmie poloneza, inni tańczyli macarenę, a jeszcze inni przygotowali specjalne pokazy dla publiczności.

Parada rozpoczęła się po godz. 15:00 na ul. Jana z Kolna. Następnie przedstawiciele załóg przeszli przez centrum miasta do Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec, gdzie o godz. 17:00 odbyło się oficjalne wręczenie nagród za udział w The Tall Ships Races 2024.

Przy nabrzeżach u stóp Wałów Chrobrego i Łasztowni można podziwiać kilkadziesiąt jednostek pływających, w tym imponujące żaglowce, m.in. Dar Młodzieży, Fryderyk Chopin, Joanna Saturna, Baltic Beauty i ORP Iskra. Jednostki można zwiedzać, a na niektórych statkach można odbyć wyjątkowy i niezapomniany rejs, podczas którego można zobaczyć Szczecin z zupełnie innej perspektywy, bo od strony wody.

Finał The Tall Ships Races to również liczne wydarzenia towarzyszące, m.in. Festiwal Orkiestr Dętych, koncerty odbywające się na czterech scenach, podczas których będzie można posłuchać zarówno szant jak i największych radiowych hitów. Na licznych stoiskach można zaopatrzyć się w oryginalne pamiątki, skosztować potraw z różnych stron świata czy ugasić pragnienie orzeźwiającymi napojami. Na miłośników mocnych wrażeń czekają wesołe miasteczka, a z największego w Polsce koła młyńskiego Wheel of Szczecin można podziwiać z góry panoramę Szczecina i zacumowane przy nabrzeżach żaglowce.

Wielkie żeglarskie święto potrwa do 5 sierpnia. Szczecin jest organizatorem finału TTSR już po raz czwarty. Poprzednie finały regat odbyły się w latach 2007, 2013 i 2017.