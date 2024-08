Pierwsze żaglowce przypłynęły do Szczecina już we wtorek. To Joanna Saturna oraz Baltic Beauty. W środę przy nabrzeżach zacumowały m. in. ORP Poznań, ITS Stella Polare i żaglowiec Wylde Swan. W czwartek dołączyły kolejne żaglowce: Grossherzogin Elisabeth, ORP Iskra, Fryderyk Chopin oraz największy uczestnik tegorocznych regat Dar Młodzieży. W piątek nabrzeża u stóp Wałów Chrobrego i na Łasztowni wypełniły się po brzegi kilkudziesięcioma jednostkami pływającymi.

Żaglowce można zwiedzać, a na niektórych statkach można odbyć wyjątkowy i niezapomniany rejs, podczas którego można zobaczyć Szczecin z zupełnie innej perspektywy, bo od strony wody. Miasto wypełniło się marynarzami, którzy zeszli z pokładów, na których spędzili ostatnie tygodnie.

Finał The Tall Ships Races to również liczne wydarzenia towarzyszące, m.in. kolorowa parada załóg na ulicach Szczecina, Festiwal Orkiestr Dętych, koncerty odbywające się na czterech scenach, podczas których będzie można posłuchać zarówno szant jak i największych radiowych hitów. Na licznych stoiskach można zaopatrzyć się w oryginalne pamiątki, skosztować potraw z różnych stron świata czy ugasić pragnienie orzeźwiającymi napojami. Na miłośników mocnych wrażeń czekają wesołe miasteczka, a z największego w Polsce koła młyńskiego Wheel of Szczecin można podziwiać z góry panoramę Szczecina i zacumowane przy nabrzeżach żaglowce.

Dotychczas Szczecin był gospodarzem finału TTSR już trzykrotnie: w 2007, 2013 i 2017 roku.

Więcej informacji oraz szczegółowy program TTSR 2024 w Szczecina można znaleźć na stronie www.tallships.szczecin.eu.