Ułatwienie na The Tall Ships Races 2024. Z sieciówką dojedziesz też pociągiem

Informacja dla pasażerów

Do finału Regat The Tall Ships Races w Szczecinie pozostał już tylko miesiąc. Dla wielu osób, które będą chciały dojechać nad Odrę z bardziej odległych zakątków miasta, przygotowano rozwiązanie, które z pewnością ułatwi dojazd. Mianowicie w pociągach Polregio będą honorowane bilety okresowe komunikacji miejskiej. Oznacza to, że na podstawie sieciówki, bez kupowania dodatkowych biletów, w kilkanaście minut będzie można dojechać do centrum np. ze Zdunowa, Dąbia czy Podjuch.